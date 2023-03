Su casa se incendió por culpa del Cártel Inmobiliario, la constructora se desentiende

Varios habitantes de la Alcaldía Benito Juárez dio a conocer que perdieron la casa donde habitaban luego de que ocurriera un incendio el cual fue provocado por una inmobiliaria, la cual está relacionada con el Cártel inmobiliario, que construyó al lado de su casa.



’Yo soy una víctima del Cártel Inmobiliario, por eso mi familia y yo decidimos participar dentro de este Comité de Revocación de Mandato para preguntarle a los vecinos si quieren que el Alcalde siga rigiendo en esta demarcación’, dijo en entrevista vía zoom Pamela Vargas, habitante del número 90 de la calle Elisa en la colonia Nativitas de la Alcaldía Benito Juárez.



La mañana del pasado 20 de enero un incendio acabó con el patrimonio de la familia Díaz Vargas, entre ellos niños, adultos y personas de la tercera edad, que habita el inmueble desde hace 40 años. El siniestro, acusan, fue provocado por un corto circuito en el edificio contiguo que está en construcción y que habían denunciado desde hace dos años ante la Alcaldía por los daños que ocasionó en su vivienda.



“La constructora, al poner su acometida eléctrica incurrió en varios problemas de violaciones al reglamento y lo puso mal, esto produjo un incendio muy fuerte que le pegó en el domicilio de Pamela”, comentó Guillermo Meixueiro, integrante de la red vecinal de Benito Juárez.



En el inmueble número 90 habitan 18 personas, entre primos, tíos, sobrinos y nietos. El día del incendio una integrante de la familia resultó con quemaduras y fue trasladada de emergencia al hospital. Aún sigue en tratamiento.



Pamela denuncia que desde el día que ocurrió el siniestro, el 20 de enero, no han recibido apoyo por parte de la Alcaldía, sólo de los vecinos que se organizaron para llevarles víveres y ayudarlos en gestiones legales para que la constructora se responsabilice por el daño causado en sus viviendas.



“Ya tenemos casi dos meses de que se incendió una parte de mi casa, no tenemos agua ni luz; hemos batallado con la constructora porque no quiere hacerse responsable, hay resistencia a pagar todos los daños, mientras que por parte de las autoridades no hemos recibido apoyo, toda la ayuda ha sido por parte de los vecinos”, mencionó.



Los vecinos denuncian que el día del incendio la Alcaldía envió un camión para recoger la evidencia que demostraba que el fuego había sido culpa de la constructora.



“El apoyo que dio la Alcaldía en el inicio fue mandar un camión para recoger lo que había quedado del incendio, pero no para apoyar a los vecinos, sino para quitar todo lo factible para los peritajes iniciales y dijeran que ahí no había pasado nada y deslindarse del tema”, recordó Guillermo Meixueiro.



Los habitantes damnificados de Elisa número 90 mostraron, con fotografías tomadas previo al incendio, que la empresa Bufete Constructor y de Bienes Raíces S.A. C.V., colocó sus medidores justo en la entrada de su casa y eso provocó un calentamiento en las líneas eléctricas que derivó en el incendio.



Por estos hechos, que quedaron denunciados dentro de la carpeta de investigación con el folio CI-FIBJ/UAT-BJ-3/UI-1S/D/00268/01-2023, la familia Díaz Vargas decidió unirse al Comité que encabeza la Revocación de Mandato de Santiago Taboada y evitar así “que la corrupción inmobiliaria dañe el patrimonio de más personas”.



SinEmbargo contactó al área de Comunicación Social de la Alcaldía para saber su postura acerca de este proceso de Revocación de Mandato que han organizado los vecinos debido a las denuncias de corrupción, pero respondió que no tenían ningún comentario al respecto.



Otro de los vecinos que encabeza el Comité de Revocación de Mandato en Benito Juárez es Ricardo Guerrero, quien desde el 2016 interpuso la primera denuncia ante la Contraloría de Ciudad de México en contra de la construcción ubicada en el número 1073 de la calle 5 de febrero en la colonia Álamos.



El edificio señalado, ya construido en su totalidad, dañó la vivienda del señor Ricardo Guerrero –ubicado en el número 1079– con grietas y fisuras, además de no respetar la separación de colindancias entre las edificaciones.



“La construcción de 5 de febrero 1073 dañó esta propiedad. Existe una demanda civil por los daños en el juzgado. Esto se materializó por actos de corrupción”, se lee en un cártel colocado en la fachada de la vivienda del señor Guerrero.



“Mi caso es el primero que se ha ganado en el Tribunal Administrativo por daño patrimonial, ya es una decisión firme, lo que demuestra que la Alcaldía es la responsable directa de todos los daños en la vía pública, no respeta separación de colindancias, no respeta la normatividad vigente. No estanos muy lejos de lo que pasó en Turquía, hay mucha gente que ha comprado departamentos en la Benito Juárez y no se imagina qué compró”, dijo Ricardo Guerrero en entrevista.



Guerrero recuerda que la batalla legal la inició su madre, quien falleció cuatro días después del sismo del 19 septiembre de 2017 a los 89 años. Su preocupación siempre fue que la casa colapsara en un fuerte sismo y eso agravó más su salud.