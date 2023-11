Sorprende abstención de México sobre reforma fiscal progresista global

México decidió abstenerse de votar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre un tema histórico: la promoción de una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional.



Esta iniciativa, impulsada por la Unión Africana, contó con el respaldo de la mayoría de países de ingresos bajos y medios. Esta Convención busca cambiar la forma en que se deciden las reglas tributarias a nivel global. De hecho, si se llegase a implementar, esto significaría que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) perdería influencia en cuanto a la determinación de cómo debe funcionar el sistema fiscal internacional.



Diversos expertos han calificado esta resolución como histórica, destacando que el último intento de llevar las normas tributarias a la ONU fue en la década de 1970, y su fracaso desalentó cualquier otra iniciativa durante casi medio siglo. El voto de México, junto a otros países, ha sido descrito como una hazaña poco común, demostrando la abrumadora demanda de los países fuera de la OCDE de tener una voz significativa sobre las normas tributarias globales, demanda que históricamente se les ha negado.



La propuesta de la Unión Africana, respaldada por 125 países (casi dos tercios de los miembros de la ONU), aboga por establecer una Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, que implicaría un marco legal armonizado y vinculante para todos los miembros. Además, solicita protocolos tempranos para abordar los flujos financieros ilícitos relacionados con impuestos derivados de la prestación de servicios transfronterizos en la economía digital.



Es relevante destacar que, a pesar de una mayoría latinoamericana que apoyó la resolución, México se abstuvo de votar, al igual que Costa Rica, ambos miembros de la OCDE. Esta decisión resultó sorprendente, especialmente debido a que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, expresó su apoyo a la iniciativa unas semanas antes en la misma ONU. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se negó a explicar por qué no respaldaron la resolución con un enfoque progresista.



’Sí sorprende que en esta votación México no haya tenido una participación mayor y no haya decidido su opinión’, sobre todo porque bajo el marco que promueve la OCDE, el país no se beneficiaría como lo haría de una Convención Marco, explicó en entrevista Ana María Morales, integrante del programa Justicia Fiscal de Fundar. Incluso, en la enmienda regresiva que promovió Reino Unido para quitar del proyecto la palabra ’convención’ –clave de un marco legal vinculante–, la delegación mexicana dio su respaldo, evidenció la investigadora.



Mientras que en el marco inclusivo de la OCDE se promueven los pilares 1 y 2, la Unión Africana propuso esta Convención debido a su percepción de que lo realizado por los países de ingreso alto no era suficiente para abordar la situación de la economía digital. Según Alex Cobham, director ejecutivo de la Red por la Justicia Fiscal, la resolución en la ONU representa una victoria histórica lograda por los países del Sur global, en beneficio de la gente de todo el mundo, indicando un cambio significativo en la influencia de la política fiscal global.



’Nos comprometemos a seguir colaborando con socios globales –incluida la ONU– para fortalecer la inclusión y seguir ofreciendo una vida mejor y un sistema tributario internacional más justo’, comentó Mathias Cormann, secretario general de la OCDE. Dijo que la organización ’se enorgullece de su historial de lograr soluciones basadas en el consenso para abordar la evasión y elusión fiscal, estabilizar el sistema tributario internacional y apoyar a los países en desarrollo’.Con información de LA JORNADA