Los estados de Sonora, Coahuila, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán son las regiones mineras más tóxicas del país, causando la muerte prematura en infantes, de acuerdo con el mapa de los 30 infiernos industriales de México realizado por científicos de Conahcyt.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, se ha revelado que en áreas con altos niveles de daños ambientales, operan varias empresas como el Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, Minera Frisco, propiedad del empresario Carlos Slim, y diversas compañías trasnacionales canadienses como First Majestic Silver, Álamos Gold, Agnico Eagle Mines, Magna Gold y Argonaut Gold.



Estas empresas están ubicadas en las cinco regiones identificadas como "30 infiernos industriales", donde la contaminación tóxica afecta y causa enfermedades, especialmente a la población infantil. Estas regiones se encuentran en los estados de Sonora, Coahuila, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán.



Según una investigación realizada por un equipo multidisciplinario del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), se ha encontrado una alta incidencia de cáncer, especialmente leucemias en niños, enfermedades renales crónicas, enfermedades cardiovasculares, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, tumoraciones y muertes prematuras en las 30 regiones consideradas como emergencia sanitaria y ambiental (RESAS). Estas enfermedades y tragedias están directamente vinculadas a la contaminación generada por la industria en estas áreas.



Según los resultados de exámenes de sangre, orina, tejidos y otros fluidos, se ha comprobado científicamente que las personas que viven en áreas cercanas o trabajan en estas zonas están contaminadas con metales pesados como plomo, arsénico, cromo, diversos plaguicidas, cadmio y bifenilos policlorados, entre otros.



Esta investigación también menciona que cinco de las 30 regiones identificadas como "infiernos industriales" están caracterizadas por la contaminación relacionada con la minería:



Río Sonora: Esta región en Sonora es el centro minero más importante de México y recibe agua de múltiples fuentes. Aquí se encuentra la tercera mina de cobre más grande del mundo, y los ríos se ven afectados no solo por la minería de cobre, sino también por otros procesos mineros, represas, industria automotriz, cementera y la agroindustria que utiliza plaguicidas.



Zona carbonífera del norte de Coahuila: En esta región, se destaca la extracción rudimentaria del carbón en Piedras Negras y la zona siderúrgica de Monclova.



Región agroindustrial de Los Mochis, Sinaloa: Esta área es conocida por su agricultura industrial y la industria agroalimentaria, con la presencia de escurrimientos mineros provenientes de la Sierra Madre Occidental.



Lázaro Cárdenas, Michoacán: Los procesos contaminantes en esta región están relacionados con el puerto multimodal más importante de la costa del Pacífico en América, la minería de hierro, la industria siderúrgica de Lázaro Cárdenas, el complejo industrial y el transporte ferroviario multimodal de KCSM.





En una entrevista con Contralínea, el Dr. Andrés Barreda Marín, coordinador del Programa Nacional Estratégico del Conahcyt: Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, y académico de la Facultad de Economía de la UNAM, destaca que la industria extractiva ha sido identificada en estudios científicos como uno de los cuatro tipos de procesos altamente contaminantes que se consideran al definir las regiones de emergencia sanitaria y ambiental (RESAS).



Estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental son áreas donde convergen múltiples fuentes de contaminación altamente tóxicas al mismo tiempo. Son zonas donde la falta de regulación laboral y ambiental, que se ha acumulado a lo largo del neoliberalismo, ha permitido la convergencia de diversos procesos contaminantes de diferentes orígenes.



El Dr. Barreda Marín señala que uno de estos procesos de contaminación está relacionado con las actividades extractivas, como las minas a cielo abierto, que contaminan los ríos, sobreexplotan el agua y generan una gran contaminación. Un ejemplo destacado de esto es el caso de Cananea, en el Río Sonora, pero hay muchas otras áreas afectadas por este tipo de actividad.



El investigador explica que los otros tres procesos contaminantes son: los diferentes tipos de procesos industriales presentes en áreas con numerosas fábricas, corredores industriales y parques industriales; las dinámicas agroindustriales, donde se utilizan alrededor de 183 plaguicidas altamente peligrosos, incluso más peligrosos que el glifosato, en diversas zonas de agroexportación y producción de alimentos en el país; y las megaciudades, donde México cuenta con numerosas ciudades con más de un millón de habitantes, incluyendo la Ciudad de México, que con su población de 22 millones de habitantes genera una gran cantidad de residuos, aguas residuales y contaminantes atmosféricos.



La Secretaría de Economía, a través del Servicio Geológico Mexicano, proporciona la información más actualizada sobre la industria minera mexicana. Según los datos, México es productor de 53 minerales, incluyendo 11 metálicos y 42 no metálicos, lo que revela la riqueza geológica del país y la diversidad de sustancias que se pueden aprovechar.



El Manual del inversionista en el sector minero mexicano, actualizado hasta noviembre de 2022, destaca que México se encuentra entre los 10 principales productores mundiales de plata, fluorita, celestita, sulfato de sodio, wollastonita, bismuto, molibdeno, plomo, cadmio, sulfato de magnesio, zinc, diatomita, barita, yeso, sal, oro y cobre.



Además de estos datos generales, la Secretaría proporciona un análisis detallado de cada entidad federativa. En el informe sobre el panorama minero del estado de Sonora, se menciona que esta región alberga los yacimientos más importantes de cobre, molibdeno y oro del país. En cuanto a los minerales no metálicos, Sonora ocupa el primer lugar en la producción de grafito, wollastonita y barita, gracias a la explotación de las minas Cananea y La Caridad, las cuales se consideran las más grandes del país.



En cuanto a la actividad minera en Sonora, se informa que existen 56 minas activas, así como 21 unidades minero-metalúrgicas de transformación, cuatro plantas fundidoras y de refinación, y 30 plantas de beneficio de minerales no metálicos. Además, se menciona que hay 18 unidades minero-metalúrgicas de transformación inactivas en la entidad.



Algunas de las empresas que explotan esos yacimientos son: Compañía

Minera Parreña, SA de CV; Minera Frisco, SA de CV (del magnate Carlos Slim); las canadiense First Majestic Silver, Álamos Gold, Agnico Eagle Mines, Magna Gold y Argonaut Gold; la empresa Inventure Group (fundada por John Detmold, exdirector de Banca Quadrum); Buenavista del Cobre (de Grupo México, propiedad de Germán Larrea); Minera Columbia (de Compañía Minera Autlán, fundada por Enrique Madero Bracho); Arcelor Mittal, SA de CV (con oficinas centrales en Luxemburgo); New Best; Minera Roca Rodando S de RL de CV; Grafitos Mexicanos, SA de CV; Minera Real de San Javier, SA de CV; Minera Carson, SA de CV; La Colorada SA de CV; Hermanos Olavarría y Antracita de Sonora, SA de CV; Holcim Apasco; Calhidra de Sonora, SA de CV.



Además de la contaminación tóxica que causa de forma constante la industria extractiva en Sonora, en uno de sus principales afluentes ocurrió el “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”, de acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. Se trató del derrame de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, el 6 de agosto de 2014, en el que incurrió la empresa Buenavista del Cobre.



Por ello, el 17 de agosto pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador denunció penalmente al Grupo México –propiedad del magnate Germán Larrea–, pues el derrame “no fue un accidente, fue una negligencia de construcción”, sino que se debió a un mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1.



En conferencia desde Palacio Nacional el pasado 12 de octubre, la secretaria de Estado afirmó que, a la fecha, “a lo largo del río hay concentraciones de metales pesados asociados a jales que comprueban la contaminación del agua. A lo largo del río se encontró mercurio, geológicamente inexistente en agua y en sedimentos”. Y reiteró: “el derrame no fue un accidente, no lo aceptamos como un accidente. El gobierno de México se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora, y continuaremos impulsando la justicia social y ambiental en la región”.



Del estado de Coahuila, la Secretaría de Economía apunta que en 2020 fue “el primer lugar en la producción de cadmio, fierro, carbón, celestita, sílice, sulfato de magnesio, sulfato de sodio; tercer lugar en la producción de dolomita; cuarto lugar en barita y fluorita; quinto lugar en caolín y plomo; séptimo en plata, zinc, arcillas; y en menor producción oro, cobre, agregados pétreos, arena, caliza, grava y yeso”.



En esta región, considerada uno de los 30 infiernos ambientales mapeados por los científicos del Conahcyt, hay 14 minas en explotación: una en el municipio de Guerrero: Canoitas, de la empresa Materias Primas de Lampazos, SA de CV, que explota arena sílica; dos en Múzquiz: la mina Tajo La Sauceda, propiedad de Minera del Norte, SA de CV (MIMOSA), que extrae carbón, y Tajo La Soledad, de la empresa MINSA, también de carbón; una en Sabinas: Las Conchas, de MIMOSA, que extrae carbón; una, en Progreso: Mina VII, de MIMOSA (carbón); dos en San Juan de Sabinas (carbón): Mina 2 Santa María, de MINSA, y Mina 3 Santa María, también de MINSA; cinco en Ocampo: La Encantada (de First Majestic Silver Corp, plata, plomo), y Chihuahua Dos, Angelina, Angelina 1 y Laguna del Rey (estas cuatro, de Magnelec, SA de CV –Química del Rey–); una en el municipio de Sierra



Mojada: Hércules (de Minera del Norte, que explota hierro; y una más en Candela: Mina Panuco (de Mexican Moly Mines, SA de CV).



Para el caso de Sinaloa, el reporte de la Secretaría de Economía apunta que hay 19 minas activas en la región. Se trata de las empresas: Americas Silver Corp; Minera Cosalá, SA de CV; Capprepa, SA de CV; Silverstone Resources; Comercializadora de Metales y Minerales de Sinaloa, SA de CV; Compañía Minera Pangea, SA de CV; McEwen Mining Corporation; Desarrollos Mineros del Pacífico, SA de CV; IMSSA Industrial Minera Sinaloa, SA de CV; ESCOB Minera, SA de CV; Arcelor Mittal, SA de CV; Met Sin Industriales, SA de CV; Miguel de la O Vizcarra; Minera Dos Señores, SA de CV; Mineras de Dyna Resource, SA de CV; Dyna Resource Inc; Minera Real de Cosalá, SA de CV; Minera Tapacoya, SA de CV; Minera del Pacífico, SA de CV; Oro Gold de México, SA de CV; Mako Mining Corp.



A estas minas se suman otras de minerales no metálicos, operadas por las empresas Productora de Cerámica, SA de CV; e Industrial Salinera del Pacífico, SA de CV.



Los datos oficiales apuntan que, en 2021, el estado ocupó el doceavo lugar a nivel nacional como productor de oro, onceavo en plata y décimo en cobre, entre los minerales metálicos; mientras que entre los no metálicos, ocupó el noveno lugar en la producción de agregados pétreos, quinto en andesita y séptimo en riolita.



De Oaxaca, la SE detalla que ese estado cuenta con yacimientos de cobre, plata, zinc, hierro, grafito, carbón, micas (flogopita, moscovita y biotita); además, hay yacimientos de rocas dimensionables: ónix, mármol, cantera verde y rosa, travertino, yeso, barita, granito y caliza para la industria del cemento cal y agregados pétreos. En la entidad hay 11 minas activas de metálicos y no metálicos.



En tanto, el documento Panorama minero del estado de Michoacán informa que en esa entidad se explotan recursos metálicos, como oro, plata, cobre, fierro, plomo; y no metálicos, como piedra caliza, cantera, tezontle, grava, caolín, yeso, diatomita, arcillas, andesita, riolita, basalto, zinc.



Al respecto, detalla que hay cinco yacimientos activos de metálicos (Arcelor Mittal Steel; Compañía Minera El Baztán; Ternium; Las Encinas, SA; Compañía Minera Los Encinos, SA de CV; Sago Import Export), y seis de no metálicos.



El equipo multidisciplinario del Conahcyt demostró con evidencias científicas que la contaminación industrial –como la de la industria minera– enferma y mata a las personas con exposición crónica a esa toxicidad.



Con estudios de sangre, orina, tejidos y otros fluidos de población aledaña a estas regiones comprobaron que desde la primera infancia, las personas están contaminados con metales –arsénico, níquel, plomo, cobre, vanadio, yodo, selenio, estroncio, litio– y plaguicidas –malatión, glufosinato, glifosato, picloram, AMPA, molinato, paratión y 24-D–, entre otros elementos altamente tóxicos.



