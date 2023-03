Somete Alito a Osorio Chong y le arrebata último coto de poder

El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien pasó de ser presidenciable en 2017 a ser ninguneado por el dirigente del PRI Alito Moreno, ahora se quedará sin su último coto de poder, pues la dirigencia su partido operó para arrebatarle la representación de su grupo parlamentario en el Senado de la República.



Los tiempos cambiaron para el exgobernador de Hidalgo. La tarde de este miércoles se reunirá el grupo parlamentario del PRI en el Senado, para que los senadores priistas tomen la decisión de remover a su coordinador parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong.



Aunque en los hechos sólo coordinaba a la senadora Nuvia Mayorga, Osorio Chong dejaría de representar al PRI en el Senado para ser suplantado por Manuel Añorve.



Lo anterior luego de que el día de ayer circulara a través de redes sociales un documento donde siete integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República convocaron a una reunión para este miércoles 22 de marzo con el fin de discutir ’asuntos urgentes e impostergables de la organización interna’.



Quienes respaldaron el documento fueron los senadores Manuel Baños Añorve, Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Mario Zamora, Angel García, Claudia Edith Anaya y Sylvana Beltrones. Aunque posteriormente se sumaron Carlos Acevedo y Verónica Martínez; los únicos que no respaldan el convocatoria son los Senadores Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga.



“Es una reunión en la ilegalidad, el único que puede convocar a una reunión o a una Asamblea General soy yo, pero bueno, son acciones que no obedecen exactamente a mis compañeros sino a quien desde Insurgentes está molesto por la decisión del INE de que tiene que cumplir su mandato, pero bueno yo esperaré a la reunión de las 6 para ver qué es lo que sigue al respecto”, comentó Osorio Chong el pasado martes ante la prensa.



La senadora Nuvia Mayorga, quien hasta el momento ha sido la única en manifestarse en contra de la reunión para la toma de decisión, consideró que el intento de destituir a Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador del PRI en el Senado “es un asunto político” porque no están de acuerdo en algunas situaciones que se viven en el CEN del PRI.



Por su parte, Alito Moreno expresó que respaldará las decisiones que tome la mayoría al interior del grupo parlamentario.



“Es muy claro, es muy claro, para que no haya dudas: el Comité Ejecutivo Nacional siempre será muy respetuoso de las decisiones que tomen los grupos parlamentarios. Es decisión propia, facultades de las y los senadores de la república, y lo que hace el CEN es sujetarse a las decisiones que tomen las y los senadores, como ha ocurrido siempre”, indicó el dirigente nacional del PRI, puntualizando que los relevos y los cambios “siempre serán para bien”.



Osorio Chong y Moreno Cárdenas han mantenido diferencias en los últimos años debido a sus resultados electorales que habrían "sepultado" al partido tricolor, aumentando la tensión entre ambos por la intención del dirigente nacional de ampliar su gestión al frente del PRI, algo que pretendió realizar el 19 de diciembre durante una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), donde determinaron ampliar la gestión de Alito Moreno hasta 2024, pero que para el mes de febrero fue invalidado luego de que un grupo de priistas presentara siete impugnaciones y escritos de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



A finales de enero, el presidente nacional del PRI Alito Moreno ingresó a una sesión plenaria del grupo parlamentario de su partido, donde Osorio Chong manifestó su desaprobación debido a que si bien él es quien coordina, la mayor parte de los legisladores se decantó por el dirigente del PRI.



En la sesión plenaria Osorio Chong habría pedido que la intervención de Alito Moreno se diera después de las 6 de la tarde para no verlo; sin embargo al ver la presencia de Alito Moreno, Miguel Osorio salió del recinto, acompañado de las senadoras Ruíz Massieu y Nuvia Mayorga, y alegó que no se respetaron los acuerdos. Ante este acto los demás senadores Manuel Añorve, Mario Zamora, Claudia Anaya y Ángel García Yañez refrendaron su lealtad hacia el dirigente nacional del PRI.



Desde el 14 de julio, Osorio Chong indicó en una entrevista para SinEmbargo que “Alito” Moreno buscaba quitarlo al frente de la bancada tricolor.



“(Quiere) apropiarse de lo que no es de él, de lo que no entiende que no le pertenece, él es hoy el dirigente, pero no es el dueño del partido y por eso mi exigencia, una y otra vez, primero que renuncie, con qué cara hoy ve a la militancia a la que habla de democracia, a la que le habla de inclusión cuando en un audio —el que se está dando a conocer de manera ilegal​​— pues dice que no, que él se va a quedar, que él va a decidir y que se frieguen los que están ahí hablando, o sea todos”, comentó. Con información de SIN EMBARGO