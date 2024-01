Sólo México no se unió a bombardeo norteamericano a Yemen

De los 3 países norteamericanos, Estados Unidos y Canadá decidieron intervenir militarmente en el conflicto en Yemen, apoyados también de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Corea del Sur y Baréin. Sólo México de los países que conforman la T-MEC reprobaron el bombardeo.



El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó preocupación por el incremento de operaciones militares en el Mar Rojo, tras los ataques de Estados Unidos y Reino Unido.



En un pronunciamiento publicado en redes sociales, se indica que el escalamiento de hostilidades en la región representa un riesgo para la paz y seguridad internacional.



Por ello, la Federación hizo un llamado al diálogo y a que cualquier acción militar se apegue al derecho internacional.





Estados Unidos y el Reino Unido llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen. Estos rebeldes tienen vínculos con Irán. El presidente Joe Biden confirmó el episodio y anunció que la operación, respaldada por diez países, fue exitosa. Esta acción conjunta pretende enviar un mensaje claro de que no se tolerarán más ofensivas por parte de los rebeldes.



“Estos ataques selectivos son un mensaje claro de que Estados Unidos y nuestros socios no tolerarán ataques contra nuestro personal ni permitirán que actores hostiles pongan en peligro la libertad de navegación en una de las rutas comerciales más críticas del mundo. No dudaré en ordenar medidas adicionales para proteger a nuestra gente y el libre flujo del comercio internacional según sea necesario”, agregó el mandatario en un comunicado.



La medida fue justificada también a través de un comunicado conjunto de los gobiernos de Australia, Baréin, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.



Desde Sanaa, el vocero de las milicias dijo que al menos cinco personas murieron y seis resultaron heridas en los bombardeos: “Estos ataques causaron la muerte de cinco mártires e hirieron a otros seis miembros de nuestras fuerzas armadas”, afirmó Yahya Saree en la red social X, precisando que fueron 73 bombardeos en varios sectores, entre ellos la mencionada capital y Hodeida.



El grupo terrorista Hamas también habló después del ataque y sostuvo que tendrá consecuencias en Medio Oriente, además de criticar la represalia de las fuerzas occidentales:



“Condenamos enérgicamente la flagrante agresión estadounidense-británica en Yemen. Les hacemos responsables de las repercusiones en la seguridad regional”, dijo el grupo en un comunicado publicado en Telegram.



Horas después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, finalizara un viaje por Oriente Próximo en busca de apoyo para una acción más enérgica contra los rebeldes hutíes, se llevaron a cabo los ataques aéreos por parte de Estados Unidos y el Reino Unido. Estos ataques se produjeron después de que Blinken advirtiera que "tendría que haber consecuencias" si los hutíes persistían en sus ataques en el mar. Según funcionarios estadounidenses, el 27º ataque contra la navegación comercial por parte de los hutíes tuvo lugar cuando dispararon un misil balístico en el Golfo de Adén.



En respuesta, el viceministro de Exteriores de los hutíes, Husein al Ezzi, declaró en redes sociales que su país fue objeto de una "agresión masiva" por parte de barcos, submarinos y aviones de combate estadounidenses y británicos. Amenazó que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña "tendrán que estar preparados para pagar un alto precio" y sufrir "las terribles consecuencias" de esta "flagrante agresión".



Asimismo, el miembro del buró político de los hutíes, Ali al Quhom, advirtió que "la batalla será más grande, y más allá de la imaginación y las expectativas de los estadounidenses y los británicos, es una guerra abierta"



La acción del jueves por la noche supuso una escalada significativa en el conflicto en Oriente Próximo, con ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen por parte de Estados Unidos y el Reino Unido. Este hecho se suma a la agitación marítima en la región, incluida la captura de un petrolero por parte de la Armada iraní frente a las costas de Omán.



Además, Estados Unidos ha estado involucrado en conflictos con representantes iraníes en Siria e Irak. El mes pasado, Estados Unidos lideró la formación de un grupo de trabajo marítimo para proporcionar seguridad a los buques en el Mar Rojo.



En un discurso televisado a primera hora del jueves, el líder houthi Abdul Malik Al-Houthi prometió una “gran” respuesta a Estados Unidos y sus aliados si procedían a una acción militar contra su grupo. “Nos enfrentaremos a la agresión estadounidense”, dijo. “Cualquier ataque estadounidense no quedará impune”.



La acción de los hutíes en el mar Rojo había llevado a muchos transportistas comerciales a dirigir sus buques alrededor del extremo sur de África en lugar de arriesgarse a más ataques de los hutíes. Eso ha aumentado los tiempos de envío y amenazado con paralizar las cadenas de suministro.



Pero los ataques aéreos son también una apuesta por Estados Unidos, que ha dicho en repetidas ocasiones que una de sus principales prioridades en medio de la lucha entre Israel y Hamas es evitar que el conflicto se extienda a una guerra regional mayor. Y siguió adelante a pesar de la preocupación de Qatar, Arabia Saudí y otros países de la región de que los ataques no harían sino avivar aún más las tensiones.Con información de INFOBAE | BLOOMBERG