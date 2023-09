Solapa rector de la UAEH actos porriles de Consejo Estudiantil contra alumnado

En respuesta al paro de labores que organizaron alumnos del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), integrantes del Consejo Estudiantil Universitario, encabezados por su presidente, fueron videograbados mientras agredían de manera violenta a sus propios compañeros, todo ello bajo la complicidad del rector Octavio Castillo Acosta.



Y es que lejos de intervenir en el conflicto para beneficio de la comunidad estudiantil, no sólo Castillo Acosta no ha hecho un posicionamiento público al respecto ni se ha apersonado en el Instituto de Artes (IDA), sino que sería la mano que mueve al Consejo Estudiantil Universitario y que les habría dado manga ancha para recuperar las instalaciones con lujo de violencia.



Cabe señalar que hace prácticamente dos décadas los representantes estudiantiles de la UAEH no son electos mediante el voto directo ni a propuesta del alumnado, sino que son perfiles cómodos para la institución que son "votados", en el mejor de los casos, por jefes de grupo, lo que ha provocado un vacío en los liderazgos que incluso ha sido contraproducente para el Grupo Universidad, pues son incapaces incluso de acarrear, condición que recae en los maestros y sus listas, como fue observado en los eventos donde invitaron al exsecretario de Gobernación Adán Augusto.



LA CRONICA DE LA AGRESIÓN

El viernes pasado, mediante un proceso con diversas irregularidades, María Teresa Paulín Ríos fue designada directora del IDA, provocando la inconformidad de la mayor parte dela comunidad estudiantil.



El pasado lunes, tras la celebracion de una asamblea, se fueron a paro de actividades al no poder llegar a ningún acuerdo con las autoridades universitarias.



El día martes, tras la celebración de otra asamblea, miembros del Consejo Estudiantil Universitario acompañados de golpeadores presuntamente no adscritos a la institución, agredieron con violencia a los manifestantes. En redes circuló la grabación de dicho momento e incluso una mujer señaló directamente a José Esteban Rodríguez de haberle dado un codazo.



Tras una serie de reuniones con autoridades universitarias sin capacidad de decisión, no se concreta ningún acuerdo. La falta de seriedad de los emisarios y la negativa del rector para dialogar, así como para exponerle la violencia del Consejo Universitario, provocan una ampliación del paro por 72 horas más, lo que provocará al menos una semana de cese de actividades en el inmueble.



La violencia del Consejo fue específica y premeditada. Además de los golpes dados a los manifestantes, se encargaron de tachar, rayar, romper y desaparecer hojas completas de firmantes de la comunidad estudiantil que piden la destitución de su directora, impuesta por Octavio Castillo, pues durante una de sus reuniones se le sugirió que accederían a cambiarla si al menos la mitad mas uno estaba conforme con el paro. Pese a ello, la tarde del miércoles se encontraban a sólo 20 firmas de las 450 necesarias, cuando pudieron haber llegado incluso a 600 de no ser por las prácticas porriles.



UN ORGANISMO ESTUDIANTIL ESPURIO, PORRIL Y SIN LIDERAZGO

Ante la mala fama ganada a pulso por la Federación de Estudiantes (FEUH), Gerardo Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad que hoy se encuentra bajo prisión domiciliaria por presunto lavado de dinero y asociación delictuosa, decidió acabar con la agrupación y formar el Consejo Estudiantil del Estado de Hidalgo (CEUEH).



Como los liderazgos estudiantiles reales representaban un riesgo, dejó a los directores la iniciativa de proponer a los alumnos afines y que estos, en lugar de ser votados directamente, fueran electos por jefes de grupo.



Como los "líderes estudiantiles" ya no servían al Grupo Universidad ni para acarrear, tal actividad fue dejada completamente en manos de los profesores, quienes son los encargados de los pases de lista en tales eventos multitudinarios.



Es gracias a que sólo los jefes de grupo votan que Esteban Rodríguez queda "electo" como líder del Consejo, pues su institución, la Preparatoria Número 1, es la que contaba con más aulas y por tanto, con mayor número de jefes de grupo -delegados-.



El periodo del susodicho en el Consejo que comenzó en 2018 debió culminar en 2021, por lo que cualquier acto que haya celebrado él o los demás presidentes de sociedades de alumnos desde hace dos años como consejeros universitarios, incluida la designación de rector, fueron ilegales.



Cabe señalar que modificar la Ley Orgánica de la UAEH compete única y exclusivamente al Congreso del Estado, por lo que aunado a que se trata de un consejo espurio, ninguno de sus representantes tiene por qué ser necesariamente consejero universitario, pues cualquier estudiante que encabece una agrupación en la institución, con el nombre que sea pero que represente a la mayoría en la escuela, instituto o campus, es el líder estudiantil legítimo y tiene un lugar dentro del Consejo Universitario, máxima autoridad de la UAEH.