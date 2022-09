Socio comercial de México desoye a su población y no quiere poner a debate Monarquía en Canadá

Tras el deceso de la reina Isabel II, la población replanteó la posibilidad de continuar con la monarquía británica en su país, sin embargo primer ministro canadiense, Justin Trudeau, rechazó reabrir el debate e incluso abrazó la idea de ahora continuar con el rey Carlos III.



Canadá estuvo bajo el dominio y gobierno de Reino Unido, hasta que en 1867 logró su independencia, pese a ello quedó gobernado bajo el modelo de monarquía constitucional, con democracia parlamentaria hasta el día de hoy.



En su momento Isabel II nombró cada cinco años al gobernador general además del primer ministro de Canadá.



En la constitución de 1982 acordaron que el país tendría todos los elementos de un país independiente, sin embargo hasta la actualidad existe un gobernador general de Canadá y ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca inglés, actualmente ocupa ese cargo Mary Simon.



’La monarquía es la piedra angular de todo el derecho constitucional’, explicó Marc Chevrier, profesor de política en la Universidad de Quebec en referencia al principio fundacional en el nacimiento de Canadá como país, en 1867. Por ejemplo, el cargo de primer ministro ni siquiera aparece en la Constitución canadiense, que solo menciona al monarca’, indicó.



Después de la muerte de la reina y la entrada de su hijo Carlos III resurgió el debate sobre continuar con la monarquía; de acuerdo con un sondeo de Ipsos para Global News el 58% de los canadienses le gustaría un referendo sobre la continuación de la corona, 5 puntos más con respecto al año pasado.



De acuerdo con la agencia AFP, en una encuesta de abril, una mayoría de canadienses (que asciende a 71% en la provincia de Quebec, de habla francesa) querría incluso terminar con la monarquía. El 67% dijo que se oponía a que Carlos sucediera a su madre como rey de Canadá y su visita al país en mayo pasado pasó casi desapercibida.



El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, rechazó este domingo reabrir el debate constitucional sobre el papel de la monarquía británica en su país, donde el soberano es jefe de Estado.



"Para mí no es prioridad, ni siquiera es algo que pretenda debatir", declaró el jefe del gobierno canadiense en una entrevista en Londres con Radio Canadá, en vísperas de los funerales de la reina Isabel II.



"Estamos en un momento tan complejo y complicado que hacer un cambio así de profundo en un sistema que está entre los mejores y más estables del mundo, para mí no es una buena idea", insistió Trudeau.



Canadá es una ex colonia británica que se independizó en 1867 y permanece como una monarquía constitucional cuyo jefe de Estado es el representante de la corona, ahora el rey Carlos III, "rey de Canadá".



Pero para Trudeau, la monarquía constitucional asegura una "estabilidad notable" para nuestro tiempo.



"Es un sistema que funciona, en una era en que vemos cómo nuestras instituciones democráticas y nuestras democracias en todo el mundo se desmoronan un poco", declaró Trudeau, quien conversó el sábado con Carlos III.Con información de AFP