Toluca, Méx.- Al realizar un pronunciamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las diputadas Yesica Rojas Hernández y Karina Labastida Sotelo afirmaron que el trabajo de las y los diputados aún no termina pues falta visibilizar la lucha contra la violencia y saldar la deuda social con las mujeres.



En su exposición en tribuna, Yesica Rojas, aseveró que diariamente en el país asesinan a mujeres bajo el amparo de la impunidad y la complicidad constitucional, por ello organizan marchas y alzan la voz porque quieren salir a las calles con la certeza de volver a casa; vivir sin acoso ni hostigamiento sexual; sin temor a ser desaparecidas y vivir en casa sin violencia familiar y trabajar sin ser discriminadas.



La legisladora de la Cuarta Transformación lamentó que algunos sectores de la sociedad repudien la lucha por los derechos, más que a un violador, a un asesino, a un feminicida, y la ausencia de niñas y mujeres obliga recuerda que la lucha debe seguir y que el trabajo no debe parar, para que las que ya no están no sean olvidadas, por aquellas que tienen miedo, y poner alto a la violencia.



Recordó la labor y lucha incansable de activistas como Elvira Trueba Coronel, Rita Cetina Gutiérrez, Hermila Galindo, Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera, Adelina Zendejas Gómez, Refugio ’Cuca’ García, Matilde Rodríguez, Esther Chapa Tijerina, y de todas aquellas mujeres anónimas que lucharon hasta su último aliento por los ideales de justicia, paz e igualdad.



Llamó a reflexionar sobre el papel de cada persona para poner un alto a la violencia, desde la familia misma, la escuela, nuestros lugares de trabajo hasta la comunidad, y a tomar conciencia, a ser sensibles en la lucha para erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.



’Sociedad no seas cómplice de la violencia, no calles frente a las injusticias, dejen de lado el ’mientras no me pase a mí’, seamos empáticos.



Padres, madres, abuelas, abuelos, tías, tíos, primas, primos, familias, eduquemos con igualdad, alejados de estereotipos y roles de género, denle a nuestra niñez la vida que merecen, una vida libre de violencias’.



Yesica Rojas exigió a las instituciones y gobiernos, a que designen más personal, o poner a trabajar al que ya tiene en nómina, pero no se les ve en la oficina porque solo se para a cobrar, provocando corrupción e impunidad, capacitar a su personal, a no perder la cadena de custodia, que no se ignoren los hallazgos, y acabar con esas malas prácticas.



’No nieguen la recepción de una denuncia, no culpen a la víctima, no duden de lo expuesto por las víctimas directas o indirectas, no revictimicen, no culpen, no señalen, no estigmaticen, no demoren la investigación, sean empáticos, no se conviertan en el obstáculo de la investigación’, demandó.



Mientras que a las mujeres pidió no callar, ni romantizar la violencia, ni autoaislarse, y a los hombres tomar conciencia de su participación en la lucha, porque tienen una mujer cercana, y ’donde se violenta a una mujer, se quebranta un eslabón y la fuerza social disminuye, la familia se fragmenta, la sociedad se rompe’.



Por ello, la representante popular de la 4T pidió a las y los legisladores visibilizar la lucha contra la violencia, saldar la deuda social que se tiene con las mujeres, redoblar esfuerzos y seguir legislando con perspectiva de género, pugnar por la igualdad, la no discriminación, la justicia y la paz.