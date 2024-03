En las Altas Montañas se reporta un 40% de control y un 20% de liquidación en el incendio registrado en el paraje Aserradero, con una superficie afectada estimada de manera preliminar en 45 hectáreas, siendo atendido por elementos de CONAFOR, SEDEMA, brigadistas de BP Maltrata y BCM SEDEMA-Nogales, así como PC municipal. Mientras que en Huiloapan de Cuauhtémoc se reporta como activo un incendio en el cerro El Gentil, atendido por personal de PC municipal y brigadistas voluntarios. En la zona es muy visible la presencia de una columna de humo significativa, que es transportada por el viento de la surada pero que no representa un riesgo inmediato para la población. Las fuerzas de tarea en la zona han descartado un reporte de incendio en el municipio de Río Blanco, y se dirigen a corroborar reportes de un posible incendio en Soledad Atzompa. En el Valle de Perote se registra un incendio en el paraje la Tepecilera del municipio de Perote, con un 70% de control y un 30% de liquidación, siendo atendido por equipos de PC Estatal y municipal junto a brigadistas de las BMPF CONAFOR-Perote y BMC SEDEMA-Perote, así como personas propietarias de los predios. En Las Minas personal de CONAFOR y PC municipal atienden un incendio en el paraje Paredón de La Mona, con un 40% de control y 20% de liquidación en una superficie de 0.75 ha, y en Ayahualulco brigadas de CONANP y CONAFOR atienden un incendio en el paraje Las Galeras, reportado como activo al momento. Debido a las condiciones meteorológicas por la surada, no es posible habilitar acciones de combate aéreo el día de hoy, pero en cuanto las condiciones lo permitan, las aeronaves se encuentran listas para acudir a reforzar los trabajos de combate al fuego. A la población se le recuerda no acercarse a los incendios y atender a las indicaciones de las autoridades presentes en la zona. En caso de observar algún incendio, deben reportarlo de inmediato al 911 o al 800 INCENDIO.