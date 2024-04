Sin noquear, la puntera salió victoriosa, coinciden analistas de medio de derecha

Luego de haberse llevado a cabo el primer debate entre los candidatos presidenciales en el país, varios analistas de un medio de derecha coinciden en que quien resultó triunfante fue la candidata por Morena, Claudia Sheinbaum ante la candidata de oposición del PRI-PAN-PRD.



El pasado domingo realizaron el primer debate entre los candidatos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, quienes presentaron sus propuestas sobre salud, educación, transparencia, combate a la corrupción, mujeres y discriminación.



Para este lunes la encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio dio a conocer que tuvo el 46% de preferencia efectiva la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, siendo la candidata que ganó el primer debate presidencial. En segundo lugar se encuentra la panista Xóchitl Gálvez con un 25% y Jorge Álvarez Máynez con un 10%.





Respecto al candidato que consideraron que perdió el debate, un 43% de los encuestados opina que la derrotada fue Gálvez, seguida de Álvarez Máynez (27%) y Sheinbaum (10%). Del total de los encuestados, un 75% respondió que le gustó el desarrollo del debate y un 23%, indicó que no.



El debate que fue realizado en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), fue visto por un 35% de los encuestados; un 7% afirmó que el debate provocó un cambio en su decisión de a quién va a votar. Del total de los encuestados, un 75% respondió que le gustó el desarrollo del debate y un 23%, no.



Pero no sólo los mexicanos encuestados tuvieron la percepción de que la candidata morenista ganó el primer debate; de acuerdo con los analistas de El País Viri Ríos, Salvador Camarena, Gabriela Warkentin, Vanessa Romero Rocha, Javier Risco, Javier Garza Ramos y Antonio Ortuño coinciden en que en este primer debate salió victoriosa la candidata puntera.



De acuerdo con Viridiana Ríos, "Sin caer en provocaciones, disciplinada y enfocada en su mensaje, Claudia Sheinbaum se mostró como una mujer presidencial, profesional, calmada y segura. Acentuó sus logros como jefa de Gobierno, su mensaje de continuidad y su apoyo a los más pobres. Xóchitl Gálvez asestó duros golpes, pero se le vio demasiado a la defensiva, enojada, lanzando acusaciones y a veces hasta insultos. Gálvez incluso termina con la bandera al revés. Jorge Álvarez Máynez hizo un gran trabajo como debatiente transmitiendo jovialidad e ideas frescas".



Salvador Camarena expresó "Xóchitl Gálvez logró en algunos momentos que Claudia Sheinbaum dejara el tono sobrio y borrara la sonrisa. Éxito parcial de la hidalguense, a pesar del barato histrionismo de calificar a su adversaria de fría y falta de corazón. Sin embargo, la capitalina se recompuso, al tiempo que la opositora se desdibujaba. Y ahí es donde se le fue a Gálvez su oportunidad: si ya había sacado de quicio a la candidata seria, le tocaba a ella mostrarse capaz de esa seriedad; en cambio, frente a demasiadas preguntas la opositora cantinfleó o de plano fue superficial. Nada para nadie sería una forma de concluir el balance del primer encuentro de los candidatos presidenciales 2024".



Gabriela Warkentin indicó que " Muy mal el formato y muy mala la calidad de producción, dirán que es lo que menos importa y yo diría que es lo que más importa. Porque un buen formato y una buena producción ayudan a que fluya el debate. Lamento mucho que el INE haya retrocedido en materia de formatos. Me sorprendió muchísimo que Xóchitl Gálvez llegara tan tiesa y descolocada, parecía no estar consciente de que la cámara estaba encima de ella. Veía sus papeletas, se le notaba poco concentrada, se notaba muy nerviosa. Perdió la oportunidad de enganchar algunos golpes importantes que podían descolocar a la candidata oficialista. Jorge Álvarez Máynez, con una extraña sonrisa que incomodaba todo el tiempo, parecía jugar un papel extraño de pasador de pelotas, de atacar de un lado y del otro sin estar muy claro para qué está en esa contienda, tiene poco para aportar. Claudia Sheinbaum jugaba un poco de local, se le notaba un poco más tranquila, no por ella misma, si no por lo mal que lo estaban haciendo los otros dos. Ganó Sheinbaum, no porque haya sido mejor, sino porque los otros fueron infinitamente malos".



En tanto Vanessa Rocha dijo " Si usted (al igual que yo) valora los debates como plataformas para el intercambio de ideas y la manifestación de las diferencias políticas entre candidatos, concederá que la candidata de la izquierda (visto de frente), ha demostrado ser la contendiente más destacada, llevándose a casa la victoria en la mano. Por el contrario, si durante el debate usted sació su morbo agasajado con los —infructuosos— ataques opositores propinados a Sheinbaum por Gálvez, es probable que otorgue la victoria a esta última. En ese caso, también es dable pensar que su decisión de voto ya estaba tomada desde antes con carácter irrevocable. Los números permanecerán inmutables. Cuando hay que preguntar quién ganó un debate, lo más seguro es que lo haya hecho la puntera. Esta noche no fue la excepción".



Javier Risco comentó que "La gran perdedora de este debate ha sido la audiencia, víctima de un encuentro aburrido, confuso y sin propuestas claras. La gran mayoría -y con toda razón- le echará la culpa a la torpeza del INE, a una producción fallida, a preguntas seleccionadas que más bien fueron comentarios. En la arena política, los debates son como una pelea de box, si al final nadie noquea, si existe alguna duda de quién ganó, la que lleva la ventaja es la que levanta el brazo. ¿Gálvez tiró a Sheinbaum? No. Más que suficiente para que las cosas (o los números porcentuales) sigan como están, eso sí con una sonrisa inexplicable de Álvarez Máynez de fondo".



Javier Garza Ramos indicó que "Claudia Sheinbaum fue quien salió mejor librada. Era la que tenía más que perder y se mantuvo gracias a no caer en provocaciones, pero se veía incómoda al tener que defender cuestionamientos del actual gobierno, particularmente los casos de corrupción, por eso sus constantes pivotes a su gestión en la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez era la que más necesitaba ganar y no le alcanzó, ya sea por falta de preparación o por el nerviosismo que transmitía. Apostó por señalamientos contra el presidente López Obrador, pero Sheinbaum no mordió el anzuelo. Jorge Álvarez Máynez le apostó a presentar una tercera opción con sus referencias a la vieja política, y aunque en algunos momentos fue quien tuvo las propuestas más concretas, era muy difícil superar la percepción de una contienda entre dos candidatas".



Por su parte Antonio Ortuño comentó que "No creo que nadie haya ganado el debate, en el sentido de inclinar masivamente el voto en su favor, y en especial el de los posibles indecisos. Los discursos rondaron las posturas de sobra conocidas de cada cual. Predominaron las muletillas (“No tienes corazón”, “Cuando fui jefa de gobierno”, “La vieja política”) y los ataques personales, y escasearon las propuestas de fondo. Para el espectáculo puede ser muy divertido que los aspirantes crucen descalificaciones y se sorrajen laminitas, pero un formato de debate como el que vimos no tiene mayor utilidad para un elector interesado en las propuestas. Lo mejor del debate, de lejos, fueron los memes".Con información de EL PAÍS