Sin lesionados tras el desgajamiento de tierra en colonia de Chimalhuacán

El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán informa que no se registraron lesionados tras el desgajamiento de varias toneladas de tierra en la colonia Adolfo López Mateos, y exhorta a los vecinos a desalojar a la brevedad la zona, en donde se aprecia un asentamiento irregular creado en la administración municipal pasada, ya que existe el riesgo de más deslaves ante el debilitamiento del talud por la presencia de grietas y las inminentes precipitaciones pluviales.



Este desgajamiento se presentó a las 06:50 en dicha colonia, de una altura aproximada de 15 metros afectando dos construcciones en la calle Quetzal.



Personal de las direcciones municipales de Protección Civil y Bomberos, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Jurídico y Consultiva, Salud, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, se presentaron en la zona para atender a los posibles afectados por esta eventualidad e inspeccionar la zona.



Tras el análisis de la situación realizado conjuntamente con la 9ª. Jefatura Regional de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de México, se diagnosticó que existe el riesgo inminente de más deslaves que podrían afectar a 14 viviendas más, lo cual le fue comunicado a sus propietarios.



Se les exhortó a desocupar estas viviendas y se les ofreció trasladarse, en su caso, a los albergues municipales más cercanos como los Centros de Desarrollo Comunitario de Totolco y de San Pedro, exhorto que rechazaron ante el temor de que sus viviendas fuesen saqueadas si las abandonaban. Por su parte, el DIF Municipal apoyó a los vecinos con la entrega de despensas.



Tras firmar las notificaciones y advertencias de riesgo que por escrito se les entregaron, los vecinos acordaron con las autoridades municipales mantener el diálogo y el seguimiento de la situación, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas.



Asimismo, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán recomienda a toda la población, en particular a los interesados en adquirir predios en el municipio, a no dejarse engañar por fraccionadores que les ofrezcan terrenos en zonas no autorizadas o de alto riesgo para asentamientos humanos, como sucedió en la colonia Adolfo López Mateos.