Simulación de aspirantes en Morena

Concluido el proceso para elegir al coordinador de los Comités de la Defensa de la Transformación, cuya responsabilidad recayó en Claudia Sheinbaum, inició el proceso de sucesión en estados como Hidalgo, donde esperaban la señal para levantar la mano de manera formal para los comicios en los municipios y apuntarse para las nominaciones para el Senado y la Cámara de Diputados federa y local.



No queda duda de que en la entidad Morena aplastará al PRIAN y su Frente Amplio por México, lo mismo que a los neopriístas del Grupo Plural Independiente, que están buscando arrimarse al árbol que más sombra les pueda dar pues no caben en la izquierda real y tienen más identificación con su ex aliados y la derecha reaccionaria a donde seguramente pueden ir.



Por lo pronto, Morena tiene el reto mayúsculo de gobernar para el pueblo, sin demagogia ni simulación, pero ahí está el primer problema, pues desde el proceso interno para entregar las candidaturas, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena ya detectó innumerables simuladores que no ayudarán a transformar a los municipios ni al estado y al país.



Uno de los requisitos de los candidatos a una alcaldía, regiduría, senaduría o diputación, es cumplir con los cursos de formación política donde se les prepara en materia ideológica, política, social, historia y hasta en políticas públicas y Gobierno. Quien no cumpla con el 80 por ciento de estos cursos, no será elegible por más arrastre, popularidad o experiencia que tenga.



No obstante este candado, hay quienes ya vieron como burlarlo y ponen a subalternos en caso de funcionarios o a amigos y otras personas para que les marquen la asistencia, perdiendo lo más valioso que es el conocimiento y ocupándose únicamente del requisito de pasar la lista, recordando a los farsantes estudiantes de algunas escuelas que con la presencia aprobaban el curso.



Esta simulación debe terminarse en Morena, de lo contrario, se corre el riesgo de que se reedite el PRI en pocos años con otro nombre pues así se garantiza que lleguen gobernantes sin conciencia, mañas y sin un ápice de reflexión. El mismo INFP ya ha dicho que tal simulación la practican los priístas y recién llegados de otros partidos y que es necesario erradicarla de Morena.



El proceso de transformación del país tiene que pasar por evitar a esos simuladores que sólo buscan el poder por el poder de los cuales en Hidalgo, varios de ellos están en el Grupo Universidad y que si bien fueron en un momento aliados para sumar, hoy sólo generan desprestigio al movimiento y son un mal ejemplo en política y todo lo que tenga que ver con gobernar.



* Escritor, periodista, economista y divulgador de la ciencia