Simey Olvera Bautista, candidata de Morena al Senado, llevó a cabo una conferencia de prensa en Huejutla, como parte de su campaña electoral. En este evento, que marcó el día 90 de sus actividades de campaña, Olvera compartió sus experiencias y expectativas.



Durante su intervención, la candidata relató su participación en diversas actividades de campaña, incluyendo reuniones con medios de comunicación, recorridos por plazas públicas, mercados y localidades, así como pláticas y operativos con estructuras electorales, coordinadores y enlaces de la militancia en los municipios. Además, mencionó su interacción con liderazgos políticos, empresariales y sindicales, como electricistas, petroleros, comerciantes e industriales.



"Nos acercamos a más de 90 mil personas que vibran, sienten y desean un futuro con mayor bienestar. Este esfuerzo no es solo político, es un compromiso humano que abraza las causas de nuestro pueblo, inspirado en el trabajo que realiza nuestra futura presidenta, Claudia Sheinbaum", expresó Olvera Bautista.



La candidata también mencionó que, ante la diferencia que se fue ampliando respecto a los demás contendientes, la campaña pudo ser "más de aire", sin embargo, llevó a cabo los recorridos en tierra, al lado de los otros abanderados morenistas.



«Mi compromiso es apuntalar y en equipo construir el segundo piso de la transformación. Me llevó a caminar por cada uno de los municipios, nunca sola ni en reuniones secretas, siempre acompañada de la gente, de la militancia y de mis candidatos», externó.



«Hoy con orgullo culmino 90 días de hacer tierra, asumiendo la responsabilidad de encabezar la primera fórmula en Hidalgo y la encomienda de nuestra próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, de entregar la mayor cantidad de votos a la transformación nacional para que el Plan C se logre en México’, agregó.



El equipo de trabajo entregó a Simey Olvera un conjunto de imágenes que dejan constancia de su recorrido por cada municipio del estado de Hidalgo.



Después de la conferencia de prensa, Simey Olvera anunció que viajará a la Ciudad de México para acompañar a Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México, en su cierre de campaña nacional, en el Zócalo capitalino, donde se espera la asistencia de miles de personas.



«Estoy emocionada de unirme a nuestra futura presidenta en este importante evento, que simboliza la culminación de nuestros esfuerzos conjuntos y la esperanza de un México transformado», concluyó