Sigue superpeso callando bocas: cierra año apreciándose

Al inicio de la sesión de este viernes 22 de diciembre el precio del dólar en México volvió a reducirse por debajo de las 17 unidades, lo que no ocurría desde septiembre y que reflejaría el dinamismo atípico que está mostrando la economía el cierre de este año.



Los pronósticos de los especialistas pasaron de plantear un escenario con menos del 2% de crecimiento, a tener que recular por encima del 3%. Hoy, incluso se especula que el PIB del país podría rebasar el 4% al cierre de año.



A las 07:12 horas, tiempo de la Ciudad de México, el tipo de cambio de dólar a peso mexicano, se ubicaba en las 16.95 unidades, con el que la divisa nacional mostraba una apreciación de 0.39 por ciento. Cabe mencionar que la paridad peso-dólar no había alcanzado estos niveles desde el 30 de agosto, cuando llegó a bajar hasta las 16.72 unidades.



A las 8:10 horas, el dólar se ubicó en 16.9636 pesos, es decir, una apreciación del 0.42 por ciento en las últimas 24 horas, según la gráfica de Google Finance.



La oposición en México, a través de los espacios con los que cuentan en los medios de comunicación, especuló que la paridad cambiaria podría llegar a las 35 unidades por dólar, dado que prácticamente en cada periodo presidencial la moneda se ha devaluado frente a la divisa estadunidense.



Pero el pronóstico no pudo ser más errado, pues el buen manejo de la economía evidenció que es posible apreciar la moneda mexicana frente a su par y es lo que ha sucedido en este sexenio salvo por periodos con eventos mundiales extraordinarios, estando ahora a menos de 17 unidades por dólar, un tipo de cambio incluso menor que el que se recibió en esta administración.Con información de SIN EMBARGO