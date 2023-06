Siete de cada 10 mexiquenses en el extranjero votaron por Delfina Gómez

TOLUCA, Estado de México.- Siete de cada 10 mexiquenses residentes en el

extranjero votaron por el cambio que representa la maestra Delfina Gómez, virtual gobernadora electa del Estado de México por la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’, (MORENA, PT y PVEM), en la elección que el 4 de junio se realizó en la entidad.



De acuerdo con Miguel Ángel Patiño Arrollo, encargado del despacho de la secretaría ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), en las elecciones del Estado de México se recibieron un total de 2,319 votos de mexiquenses residentes en el extranjero, en su tres modalidades electrónico, postal y presencial, de los cuales el 71.5 por ciento fueron a favor de la maestra Delfina Gómez.



De esta forma, 1,376 votaron vía electrónica; los que votaron a través de modalidad postal fueron 812; en tanto, los que optaron por la modalidad de voto presencial en los consulados de México en las ciudades de Chicago, Dallas y Los Ángeles, en Estados Unidos; y Montreal, en Canadá, fueron 131 mexiquenses.



Ante la participación de los mexiquenses residentes en el extranjero, la maestra Delfina Gómez agradeció el respaldo y la confianza depositada en el proyecto de transformación que ella encabeza y aseguró que no les fallará y trabajará por el bienestar del pueblo, sobre todo, para que existan oportunidades para los mexiquenses y no tengan que dejar su tierra natal.



’Recibo con orgullo, pero también con gran responsabilidad esta gran tarea, retribuiré con trabajo la confianza que depositan en mí, tengan la seguridad de que buscaré el bienestar del pueblo mexiquense, en donde existan mejores oportunidades para que no tengan que ir a buscar una mejor vida al extranjero’, finalizó la virtual gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez.



