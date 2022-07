’Si tú me llamas’: la canción de Belinda que causó sensación en redes

Después de una larga jornada de estar alejada de los escenarios, en los últimos meses Belinda ha dado mucho de qué hablar por sus nuevos proyectos. Conciertos, entrevistas, una serie y música nueva han sido los mejores aliados de Belipop luego de las polémicas entorno a su ruptura con Christian Nodal.



Este jueves 14 de julio, la cantante sorprendió a sus fans con el estreno de una canción llamada Si tú me llamas, un tema para la película animada Tadeo Jones 3, que trata de un grupo de amigos arqueólogos que destrozan un sarcófago, desatando una maldición. El filme tendrá su estreno en cines españoles el próximo 23 de agosto.





La también actriz interpreta la canción acompañada de Omar Montes, un cantante español. Junto con la voz de Belinda se percibe una melodía electrónica con toques de reguetón y pop, que relata una historia de amor de dos personas aventureras.

Omar Montes y Belinda son los intérpretes de la canción "Si tu me llamas" para la película Tadeo Jones 3 (Fotos: Twitter/@BelindaPopCR)

“Si tú me llamas nos vamos a París y después para Lambla. Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto. Si tú me llamas por ti subiría a la pirámide más alta”, son algunos versos de la nueva canción.



Por su parte, la joven mexicana-española publicó en su cuenta de Instagram una parte del video de la canción junto con la descripción: “¡Wow! Gracias por hacerme parte de esta gran peli, una historia animada de España para el mundo”, expresó.



El cantante español Omar Montes, también dedicó unas palabras al proyecto: “Que feliz estoy de ponerle voz a la banda sonora de Tadeo Jones. Si tú me llamas ya está en todos lados”.