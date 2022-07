Si la encuesta llega Higinio es la respuesta, señalan en mitin de Mexiquenses de Corazón

Nezahualcóyotl, Méx.-En el 2023 Morena va a vencer al PRI y a sus aliados PAN y PRD en las urnas y para ello se tiene un abanderado que primero tiene que ser el coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, por ello "se les ha dicho si la encuesta llega a ustedes Higinio Martínez es la respuesta’, señaló Maurilio Hernández González, presidente del Consejo Político Estatal de Morena durante un encuentro del movimiento Mexiquenses del Corazón en Nezahualcóyotl.



Frente a militantes y simpatizantes del partido de la Esperanza, reunidos en la Zona Norte de la Ciudad del Coyote, el diputado indicó que "respetamos a todos aquellos y aquellas que aspiran a esta responsabilidad, todos tenemos derecho a aspirar, pero no todos tenemos la capacidad, ni la experiencia, ni la firmeza para poder lograr el cambio que se está demandando la entidad. Solo quien tenga una visión de estado y esa visión de estado la tiene Higinio Martínez Miranda".



Palabras que generaron que cientos de voces gritaran "¡Gobernador...gobernador!" a pesar de que el senador Higinio no acudió al lugar, pero quienes si se presentaron fueron los diputados Valentín González, Emiliano Aguirre, Nazario Gutiérrez, Adrián Galicia, así como diputados federales, el representante de Morena ante el IEEM, Adán Gordo Ramírez y la delegada de Morena en el Estado de México, Martha Guerrero, entre otros, a fin de respaldar al texcocano en su aspiración para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en la entidad.



El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la LXI Legislatura recordó que Morena ya derrotó al PRI en varios estados y "en el año 2023, dentro de 11 meses aproximadamente iremos a las urnas, porque por la vía pacífica y democrática habremos de mandar al basurero de la historia también al PRI y a sus aliados conservadores... PAN y PRD porque los vamos a derrotar abrumadoramente" en el estado de México.



Enfatizó que en la entidad "queremos a un gobernador que emane del pueblo, con el respaldo del pueblo, con el mandato del pueblo para que cambie el estado de cosas que prevalecen en este país y en este Estado...Hay que acabar con la corrupción e impunidad, hay que acabar con la violencia, hay que acabar con la inseguridad, hay que acabar con la falta de oportunidades..."



Y puntualizó que el cambio en el Estado de México es ahora, porque si gana de nueva cuenta el PRI, serán 100 años de gobernar el Estado de México y "100 años no los va a soportar nadie..."



Por su parte, la delegada de Morena en la entidad Martha Guerrero subrayó que ’Es necesario que entendamos que no podemos permitir nuevamente el arribo del PRI en el Estado de México es una cuestión de dignidad y de respeto a nosotros mismos’.



Y detalló que el PRI ya está trabajando en las calles y secciones electorales con un programa que se llama Familias Fuertes, que es operado por mujeres, por lo que exigió ’no a la compra del voto, no a la Tarjeta Rosa, no a las Familia Fuertes que es un programa que trae Alfredo del Mazo Maza. Alguien me dijo no hable del gobernador a mí me tiene sin cuidado su gobernador’, por lo que los presentes empezaron a gritar ’¡Fuera!...¡Fuera!...¡Fuera!’.



Razón por la solicitó ir bien conscientes rumbo al 2023 ’traemos candidato y es un gran hombre’ que va ayudar a mejorar el Estado de México ’vamos con el senador Higinio Martínez Miranda’.



Horas después en los Reyes la Paz, en el marco de una verdadera fiesta, donde hubo hasta ’chinelos’ y bandas de música, también integrantes de Mexiquenses de Corazón realizaron otro encuentro con la militancia de Morena donde se reiteró la invitación a responder en la encuesta por Higinio Martínez. Y la gira concluyó en el municipio de Chicoloapan.