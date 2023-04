Si habrá becas de Manutención Elisa Acuña 2023 en la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México ha informado en días recientes, por diferentes medios y en repetidas ocasiones, que está en posibilidades de cubrir el monto de la totalidad de las becas de Manutención Elisa Acuña 2023-2 y que, por lo tanto, mantendrá esos apoyos económicos que benefician a decenas de miles de nuestros estudiantes.



No obstante lo anterior, en algunos planteles de la Universidad se ha pretendido desvirtuar esta información con el argumento de que no habrá recursos para becas y se incita a paralizar las actividades académicas por ese motivo.



Esta casa de estudios hace un llamado a la comunidad universitaria, particularmente al sector estudiantil, a no hacer eco de mensajes que sólo intentan generar confusión y afectar el desarrollo de la vida académica.



Asimismo, la Universidad exhorta a reanudar y mantener las clases en todos los planteles, pues el argumento esgrimido no representa una razón universitaria válida y, aún menos, para alterar las actividades académicas.



La UNAM reitera que existen los recursos económicos para cubrir todas las becas de manutención.