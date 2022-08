Sheinbaum o Marcelo es indistinto para la oposición: cualquiera los arrolla en 2024

Sin importar quien encabece a la oposición, tanto la Jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum como el canciller Marcelo Ebrard como candidato arrasaría en las elecciones presidenciales del 2024.



De acuerdo con varias encuestas publicadas esta semana en distintos medios, Morena continúa arrasando a los partidos opositores a la vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene altos los niveles de aceptación entre los ciudadanos.



El diario El Financiero reporta esta mañana que Morena volvería a ganar las elecciones presidenciales si se celebraran ahora; mientras que la alianza opositora Va por México, que concentra a PRI, PAN y PRD, obtiene 35 por ciento de la intención del voto, 17 puntos menos que el partido en el poder, que tiene 52 por ciento.



Por su parte El Universal menciona que el trabajo del Presidente López Obrador es aprobado por un 62%, un nivel de aprobación prácticamente igual a la última medición de este medio y similar a otras realizadas desde 2020.



’Antes del inicio de la pandemia [López Obrador] registró una caída significativa, pero desde entonces se ha mantenido en términos generales en cifras ligeramente mayores a 60 por ciento’, dice El Universal. Agrega: ’Este patrón de relativa estabilidad es consistente con otros indicadores de la situación del país y del desempeño gubernamental. Por ejemplo, al medir el nivel de satisfacción a través de viñetas gráficas, 52 por ciento de los ciudadanos está satisfecho con el trabajo del Presidente, cifra idéntica a la de febrero de 2020’.



Otro segmento de la encuesta de El Financiero dice que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard tuvieron un ligero retroceso, pero básicamente arrasarían a sus contrincantes posibles de llevarse a cabo las elecciones en este momento. La Jefa de Gobierno lidera las preferencias aunque bajó de 42 a 39 por ciento de opiniones favorables, y el Canciller mexicano pasa de 39 a 34 por ciento. Aún así, sus márgenes por encima de la oposición mantiene a ambos con cómoda ventaja cuando faltan poco menos más de dos años para las elecciones presidenciales.



Otras dos encuestas, de Crónica y de El Ceo, confirman el liderazgo de Sheinbaum al interior de Morena y luego viene la de El País y W Radio, que lo ratifica con creces: ’Morena arrasa con Sheinbaum como candidata favorita y afianza su ventaja sobre toda la oposición’, dice el diario español en su edición impresa. Agrega: ’Morena enfila la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2024 con una amplia ventaja de más de 10 puntos frente a la suma de todo el bloque opositor. El partido de López Obrador no tiene rivales […] y es el único que afronta desde ya la cita electoral con un abanico de posibles aspirantes que lograrían una holgada victoria’.



El segundo párrafo del texto de El País: ’La favorita para suceder al mandatario es, sin ningún tipo de matiz, la Jefa de Gobierno de Ciudad de México. Claudia Sheinbaum encabeza la lista de los presidenciables de la formación gobernante nueve puntos por encima del Canciller, Marcelo Ebrard, según la proyección de la preferencia bruta o el voto directo que incluye a los indecisos y a los que no respondieron. Esa diferencia se amplía hasta 12 puntos en el cálculo de la preferencia efectiva o estimación de voto’.



El País y W Radio dicen que Morena consolida su poder. ’Se impondría con el 55 por ciento frente al 53 por ciento que obtuvo en 2018. Con la suma de los apoyos cosechados por PT y PVEM, ambos aliados de la Cuarta Transformación, esa ventaja alcanzaría el 58 por ciento. No hay ninguna fuerza opositora con unos números que puedan arrojar un escenario de competición directa. El PAN es el que más ciudadanos está en condiciones de movilizar, un 22 por ciento, seguido del 16 por ciento del PRI, el mastodonte que gobernó el país durante siete décadas ininterrumpidas. Movimiento Ciudadano y el PRD lograrían un 3 por ciento. Pero ni siguiera la suma de todas las candidaturas de la oposición tendría, según estos datos, el empuje suficiente para hacerle sombra a Morena’.



El Financiero mide a Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Dice que bajaron dos puntos cada uno: 22 y 20 por ciento de opinión positiva en agosto. ’Al preguntar quién de ellos prefieren que sea el candidato o candidata de Morena a la Presidencia en 2024, Sheinbaum capta 28 por ciento de las preferencias de la población general, un punto menos que el mes pasado, mientras que Ebrard registra 24 por ciento, también un punto menos que el mes anterior. Monreal obtiene 12 por ciento, un avance de cinco puntos respecto a la medición anterior, y Adán Augusto López, 10 por ciento, mismo nivel que se registró en julio pasado’.



El País dice que la oposición aún no ha dado señales de haberse recuperado de la derrota de 2018. ’El PAN, el PRI y el PRD trataron de retomar la iniciativa hace dos años con la conformación de una alianza, Va por México, que de momento no ha logrado demostrar una gran eficacia contra el proyecto de López Obrador. A eso se suma la ausencias de liderazgos fuertes. Las investigaciones judiciales asedian al expresidente Enrique Peña Nieto y su entorno, al actual dirigente priista, Alejandro Moreno, y el excandidato del PAN, Ricardo Anaya, salió del país rodeado de señalamientos por el caso Odebrecht. En medio de esa desarticulación han surgido otros nombres como el de la Senadora Beatriz Paredes, con recorrido y peso político, que ya es la favorita para liderar el PRI’.



La encuesta de Enkoll publicada en El País y W Radio insiste en que la oposición mexicana aún no se ha recuperado del descalabro electoral de 2018 y su problema es el mismo de entonces: no tiene liderazgos fuertes.



’En una pregunta abierta a los votantes de todos los partidos, el antiguo aspirante del PAN [Ricardo Anaya] lidera por la mínima la contienda interna, seguido de la Diputada federal Margarita Zavala, ex Primera Dama, y de Lilly Téllez. Cierra el abanico de posibles candidatos el veterano Diputado Santiago Creel, hoy vicepresidente de la Cámara baja, aunque el verdadero ganador de esta proyección es el voto indeciso, que alcanza el 45 por ciento en la tabla de las preferencias brutas’, dice el texto de El País.



Del PRI destaca a la Senadora Beatriz Paredes. ’La política afirmó que quiere buscar una candidatura y está convencida de la oportunidad de que las fuerzas de la oposición acudan en alianza. Paredes fue Gobernadora de Tlaxcala, presidenta de la Cámara de Diputados, Embajadora en Brasil y dirigió el PRI. Tras ella, con menos de la mitad de los votos, figuran el Secretario de Gobernación bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Turismo Enrique de la Madrid y, por último, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo’.



Y de MC hay pocas noticas en esa misma encuesta. Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, está muy arriba. Samuel García, Gobernador de Nuevo León, muy abajo. Y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sigue como tercera opción.