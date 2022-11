Shakira se convierte en la "Mujer Maravilla" para este Halloween y enamora las redes

Shakira, a cantautora de "Monotonía", se metió en los zapatos de nada más y nada menos que la mujer maravilla, uno de los personajes con los que soñaba ser durante la infancia y las redes sociales se volvieron locas con su representación de la superheroína.



Pese a que Shakira se encuentra en momentos complicados, debido al delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, y por su separación de Gerard Piqué, la cantante colombiana ha demostrado su gran entereza, pues tiene dos hijos pequeños; Milán y Shasa, de 9 y 7 años respectivamente, por los cuales velar.



Y todo indica que la artista ya está lista para pasar esta noche de Halloween, aunque no queda muy claro si lo hará de fiesta o visitando puerta a puerta para llevar a cabo la tradicional búsqueda de dulces y caramelos a lados sus hijos, lo que sí sabemos es que Shakira no ha perdido el espíritu de celebración, pues ya presumió su disfraz de este año en sus redes.



La cantante de "La tortura" se vistió de la mujer maravilla, causando revuelo en las redes sociales, ya que a pesar de que se trata de una peluca, desde hace décadas no veíamos a la cantante con la cabellera oscura, pues ahora ha optado por teñir su cabello de colores claros que van desde el rubio, el castaño y el pelirrojo.



Los comentarios acerca de lo bien que le luce el cabello oscuro predominan entre las opiniones de sus fans.



Pero eso no fue todo, sino que Shakira también presumió una mirada azul profundo, pues para personificar al pie de la letra a Diane Price debía predominar el azul de los ojos de este personaje, por lo que optó por usar unos pupilentes.