Shakira canta fragmento de ‘Monotonía’ con lágrimas en los ojos: ’Sabía que esto pasaría’

En más de una ocasión, Shakira ha utilizado la música como medio para sanar sus heridas, como cuando escribió ’Lo que más’, una canción con la que se despidió de Antonio de la Rúa, uno de sus más grandes amores y al parecer seguirá el mismo camino ahora que está en medio de una mediática separación, pues a unos meses del anuncio de su separación de Gerard Piqué, la colombiana apareció con actitud muy nostálgica cantando unas estrofas de ’Monotonía’.



Así como fue obvio que ’Me enamoré’ fue una canción dedicada a Gerard Piqué, los fans aseguran que hay muchas pruebas que indican que ’Te felicito’ fue inspirada en las supuestas mentiras de las que fue víctima la cantante durante su relación con el jugador del Barcelona, pero al parecer, la famosa quiere dejar todo atrás y ahora trabajó en un tema de desamor y despedida.



En ’Monotonía’, Shakira canta frases como: ’No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía’ y ’Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría’, palabras con las que, según los fans, la colombiana cierra el ciclo con Gerard Piqué.



No conforme con las estrofas de la canción, Shakira adelantó un fragmento del video musical que prepara y se puede ver a un hombre pisando un corazón que se encuentra tirado en el piso y a unos días del estreno, Shakira filmó una versión acústica de la canción y fue evidente que su estado de ánimo al interpretar las letras no fue el mejor, ya que incluso se le puede ver con lágrimas en los ojos.



El video está disponible en las redes sociales de la cantante y se le puede ver con semblante serio, lágrimas en los ojos y al final se ve a la famosa con una ligera sonrisa melancólica, lo que provocó una gran cantidad de comentarios de apoyo y en los que aseguran que efectivamente, la canción está inspirada en su separación.



’Ya no le cantes a ese tipo, no vale la pena’, ’Claro que fue culpa de él’, ’Está aprovechando el marketing, pero definitivamente está pasando por un mal momento, se nota’, ’Levanta la cabeza, se te cae la corona’, ’Bebé, todos sabemos que fue culpa de él’, ’No fue culpa tuya, ni tampoco mía... fue culpa de Clara Chía’, ’¿Vieron sus ojos a punto de llorar? Su canto es su forma de drenar’ y ’No soporto ver sus ojos tristes, ánimo reina’, son algunos comentarios que se pueden leer en la red social.