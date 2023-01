Servidores públicos de Texcoco recorren mercado para concientizar sobre no violencia a la mujer

Con la participación de diferentes áreas del gobierno municipal de Texcoco se llevaron a cabo actividades encaminadas a capacitar y concientizar a la ciudadanía sobre la no violencia de género, como parte del día ’naranja’ que se conmemora los días 25 de cada mes.



Organizados por la Dirección de Desarrollo Social, Educación y Deporte, a través de la coordinación de género, participan la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad con la policía de género, Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Cultura, quienes realizaron las jornadas por ’la no violencia a la mujer’.



En la Plaza de la Cultura aperturaron servicios para la ciudadanía con atención de un quiropráctico, asesoría psicológica, asesoría jurídica, clínica, oftalmólogo así como escuela de belleza.



El Director de Desarrollo Social, Educativo y del deporte, Erick David Galicia Ortiz informó que además de las jornadas de servicios acudieron al mercado municipal ’San Antonio’ considerado como uno de los puntos principales que se tienen en el municipio, ahí colocaron el símbolo emblemático del ’Día naranja’ para que la gente que visita ese lugar pueda verlo.



También visitaron el jardín municipal, para llegar al quiosco y poder regalar condones e información respecto al día naranja, mismo que fue instituido en el 2019 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU’, quien declaró el 25 de cada mes como ’Día Naranja’ para concientizar también a las personas que son víctimas de violencia.



Por ello las diferentes direcciones del gobierno municipal encabezado por la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas invitaron a la ciudadanía y a aquellas personas que están siendo violentadas para que puedan acudir a una institución como es el ayuntamiento de Texcoco, a la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad en el área de Policía de Género para ser asesorada y no permitir que se siga abusando de ellas.



Parte de la conciencia para evitar ser víctimas de la violencia es que conozcamos aquellas acciones que nos lesionan y causan daño, para no permitir que siga sucediendo y en su caso buscar la ayuda necesaria para enfrentarlo.