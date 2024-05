Sergio Baños, el alcalde que peor ha sido evaluado en Pachuca

Para nadie es sorpresa que si Sergio Baños ha sido evaluado como uno de los peores alcaldes del país, también ocupe un lugar de privilegio dentro de los 10 peores en Hidalgo según nuestra evaluación EARanking Alcaldes Hidalgo 2024.



También ha sido el de peor desempeño en la capital hidalguense pese a tener férreos competidores como Yolanda Tellería o Eleazar García, pues la primera e ellas figuró como octava última nacional… y aún así Sergio Baños la opacó en ese terreno.



No conforme con ser el peor entre una treintena, Baños se esforzó para quedar también como tercer último entre más de 150, según Consulta Mitofsky.



Nos queda claro que carismático, no es, pero ¿Se ha merecido esas calificaciones?



El EARanking Alcades Hidalgo 2024



Según el EARanking Alcaldes Hidalgo 2024, elaborado a partir de variables de al menos 14 fuentes oficiales, siendo la medición más justa que existe en la actualidad, no sólo salió reprobado con apenas 36 puntos sobre 100 evaluables sino que quedó como el octavo peor de Hidalgo, que no es poca cosa si atendemos que Hidalgo es una entidad donde prácticamente hay una decena de alcaldes encarcelados, con órdenes de aprehensión y hasta prófugos de la Ley, todo ello antes siquiera de que terminen su actual gestión.