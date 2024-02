Córdoba, Ver - La ciudad de Córdoba se prepara para recibir a especialistas nacionales e internacionales del sector energético, al ser sede del foro: ’Sostenibilidad energética en Veracruz: estrategias para la industria y la academia’, que se realizará el 15 de febrero en las instalaciones de la Ex Hacienda Toxpan, anunció Alejandro Baizabal González, coordinador de la Agenda 2030.



Acompañado de Rómulo Sánchez Velázquez, director de la Agencia Estatal de Energía de Veracruz y la regidora cuarta, María Luisa Ramírez Martínez, el coordinador de la Agenda 2030, Alejandro Baizabal González, comentó que estos eventos responden a la preocupación del alcalde, Juan Martínez Flores de que Córdoba sea punta de lanza en temas relacionados con el sector energético y en marco al mes de la Energía Eficiencia Energética, asimismo se busca acercar a la población a todos los sectores con temas relevantes que generan y progreso.



’Nuestro alcalde está muy interesado en que socialicemos en los temas del sector energético y que mejor, que ésta que es una gran oportunidad para que estemos ahí reunidos el próximo 15 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana en la Ex Hacienda, San Francisco Toxpan’, comentó el funcionario.



Rómulo Sánchez Velázquez dijo por su parte que la realización de estas actividades, son estrategias para incentivar la inversión pública y privada en el sector energético, impulsar el desarrollo económico del estado, como parte de ello se ha preparado este programa que busca difundir el consumo de energías limpias.



El acceso a dicho evento, será gratuito en las instalaciones de la Ex Hacienda Toxpan a partir de las 10:00 horas, previo registro en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZfRXRxYWMQyO6R3y7OL9sGPBDOptEdAhhuzKY_9ZmaXSyQQ/viewform