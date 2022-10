Será 2022 otro año de pérdidas para las Afore; es mejor buscar Cetes o Udibonos

Para el mes de septiembre las Afores reportaron pérdidas por poco más de 200 mil millones de pesos, siendo uno de los peores meses en medio de la volatilidad provocada por la inflación global e incremento de las tasas de interés, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).



Durante una rueda de prensa el presidente de la Cosar, Iván Pliego, quien en reunión con medios de comunicación, precisó que en el acumulado del año los recursos administrados por las Afore para el retiro de las trabajadores han tenido minusvalías por 473 mil millones de pesos.



Este monto supera a todos los rendimientos generados durante el año pasado, los cuales llegaron a poco más de 366 mil millones de pesos.



De acuerdo con Consar, el 2022 se perfila para ser uno de los peores años en los ahorros de los trabajadores mexicanos. Anterior a este año, el 2018 presentó ’números rojos’ luego de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que provocó minusvalías por poco más de 9 mil millones de pesos.



#LaConsarTeInforma Uno de los elementos que debes considerar antes de elegir una #Afore es la comisión que te cobra por administrar tus ahorros. Consulta las comisiones autorizadas para 2022: pic.twitter.com/zcpLEh6aZw — CONSAR (@CONSAR_mx) October 10, 2022

“Si las tendencias con la volatilidad existente se mantienen, no es descabellado esperar que se termine en números rojos”, dijo el funcionario.Debido a ello la Consar recomendó a los trabajadores que no hicieran cambios de Afore ni el trámite de pensión porque podrían sufrir pérdidas.Las AFORES invierten a través de las Siefores invierten en diversos portafolios de inversiones arriesgando el dinero de los trabajadores en mercados internacionales que es donde se han dado las pérdidas; mientras que en instrumentos gubernamentales de México tienen ganancias seguras aunque un poco más cortasLos especialistas consideran que es adecuada la inversión en Udibonos debido a que protege del incremento de los precios lo que genera una tasa real positiva, sin embargo, es un instrumento que no implica complejidad en su manejo y que el porcentaje destinado es excesivo.Otra opción son los Cetes. En una entrevista para Business Insider México Daniel Urías, un experto en Cetes, explicó que las ventajas al invertir en Cetes son más que las desventajas. Las inversiones en Cetes son una buena opción ya que es un instrumento financiero que tiene poco riesgo en México por ser el gobierno mismo quien se compromete a devolverte el dinero y los rendimientos que genere.Para el 2023, con la entrada en vigor de la reforma a la ley de pensiones, los patrones deberán incrementar las aportaciones al sistema, lo que les dará un ingreso de medio billón de pesos al año. Con información de EL ECONOMISTA