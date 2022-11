Sepultan simbólicamente al dinosaurio priísta como un hecho de lo que será el 2023

Decenas de ciudadanos, simpatizantes y dirigentes de la Agrupación Unid@s por un Mejor País, encabezados por Juan Hugo de la Rosa García, decidieron adelantar lo que seguramente ocurrirá en el 2023 con el PRI y sus aliados políticos y sepultaron políticamente, hoy en el Día de Muertos, al nonagenario dinosaurio priista.



Ataviados con trajes alusivos a este día, con pancartas que daban cuenta de la alegría por la muerte del PRI y una figura de dinosaurio de más de tres metros de altura, los participantes realizaron una caminata fúnebre sobre la Avenida Bordo de Xochiaca, partiendo de la Avenida Adolfo López Mateos, principal arteria de Nezahualcóyotl, para metros adelante sepultar la figura de lo que llamaron el prinosaurio, bajo la consigna de ’Y cuando despertemos, no queremos ver jamás al dinosaurio’.



Al respecto, Juan Hugo de la Rosa señaló que este era un acto simbólico y una respuesta a los millones de mexiquenses que por décadas han aspirado a tener mejores condiciones de vida, de igualdad, de una seguridad digna cada vez que salen de su casa, así como de mejores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de salud.



Confió en que la 4T se habrá de consolidar el próximo año, trayendo bienestar e igualdad para su gente, por lo que este acto simbólico es una muestra de que los mexiquenses están decididos a enterrar de una vez y para siempre esos gobiernos priistas que por más de 90 años los ha sumido en la pobreza y la corrupción, beneficiando sólo a una clase política privilegiada.



Subrayó que ese prinosaurio es hoy sepultado junto con sus aliados políticos, entre ellos, el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, es la consolidación de erradicar ese mal gobierno y que se concretará este 2023, ’ya no más inseguridad, pobreza, corrupción, falta de oportunidades de trabajo y falta de infraestructura hospitalaria’, enfatizó.



De la Rosa García indicó que en este funeral todos los mexiquenses gritan de gozo, están de fiesta pues, por más de 90 años los priístas han robado, saqueado al Estado de México, dejando miseria en el campo y la ciudad, creando algo que se llama neoliberalismo para quitarle todo al pueblo, pero lo bueno es que el PRI, el PAN, los naranjas y amarillos ya no estarán, dijo.



Manifestó que en Unid@s llegó la alegría, pero también el enojo, pues ahora resulta que hasta un empresario llamado Claudio X González y algunos renegados, que en parte de su vida se declaraban democráticos, nos quisieron robar hasta nuestro nombre, pero hoy se fueron a la tumba, junto con su amado PRI y abrazando al PAN, al PRD, al MC pidiendo perdón, lo que es sin duda una visión de lo que el próximo año sucederá en la entidad.



Es de destacar que en un ambiente con olor a copal e incienso, las consignas coincidían en que la era priista de más de 90 años en el Estado de México ha llegado a su fin, tiempo durante el cual los grupos priistas sólo velaron por sus intereses, ignorando los casi 17 millones de mexiquenses.



El dirigente nacional de Unid@s sostuvo que estamos convencidos que la gente se manifestará en las urnas por ese cambio el próximo año, así lo han demostrado, y este acto es solo el eco de millones de voces en el Estado de México, pues la transformación es inminente.



Finalmente Juan Hugo de la Rosa habló respecto a aquellos funcionarios que han actuado mal durante los gobiernos priistas, puntualizando que en su momento tendrán que rendir cuentas, incluso que devuelvan esas grandes cantidades de recursos que se han fugado hacia sus bolsillos o cuentas bancarias que tienen en otros países, mientras que el grueso de la población vive con muchas dificultades la situación que se vive en el estado de México.