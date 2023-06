Señalan activistas a Grupo México por derrocamiento de presidente del Perú

La presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, señaló que varias empresas mineras, entre ellas Grupo México habrían colaborado para realizar el derrocamiento del expresidente de Perú, Pedro Castillo quien llevaba poco más de un año en su cargo.



Durante su participación en el programa Los Periodistas en una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, la activista peruana fue cuestionada sobre si las empresas mineras habrían estado involucradas en la caída del Presidente Castillo. En respuesta a esto, ella afirmó que estas empresas tienen una responsabilidad del 10% en los hechos ocurridos, debido a que el exmandatario tenía planes de revisar y, en caso necesario, no renovar los contratos con ellas.



’Son responsables porque cuando el Presidente dijo que no iba a renovar las concesiones mineras, cuando el Presidente dijo que iba a revisar ¿A quién afectaba eso?, A los grupos mineros, petroleros, a todos ellos, a ellos no les conviene. Ahora, Fujimori [expresidente de Perú, quien se encuentra encarcelado] ha regalado las tierras, ha regalado toda la riqueza de nuestra patria, y se cumplen 30 años este año, y se renuevan las concesiones mineras’, explicó.



’Fue duro nuestro Presidente [Pedro Castillo] cuando dijo que iba revisar las concesiones mineras, que iba a revisar, y si dentro de esas concesiones mineras se ve, ahí las cláusulas, se ve que nos han violentado, han contaminado los ríos, han esterilizado nuestras pachamamas, los hijos están con plomo en la sangre, y nos siguen botando de nuestros territorios, nos siguen despeinando de nuestros territorios, si hay todo eso no se renuevan las concesiones mineras’, detalló.



En medio de las revueltas, Grupo México, cuyo dueño es Germán Larrea, confirmó que las operaciones de Southern Perú Copper Corporation su subsidiaria en Perú se desarrollan con normalidad, en medio de las tensiones políticas del país andino que han generado afectaciones en otras compañías mineras, de acuerdo con Bloomberg.



Grupo México cuenta con dos operaciones mineras activas en Perú: se encuentran las minas de cobre en Toquepala y Cuajone al sur del país, y la fundición de Ilo donde procesa los diversos minerales explotados. Junto a la compañía Buenaventura es también dueña de la operación aurífera Tantahuatay, en la región norteña de Cajamarca.



La activista peruana destacó que varias compañías transnacionales tenían un interés común en sacar a Pedro Castillo de la presidencia peruana para colocar a alguien que estuviera de acuerdo con sus objetivos.



Según la activista, no sólo Grupo México es una de las compañías con intereses en las riquezas del país, sino que también hay empresas europeas, canadienses y estadounidenses involucradas, incluyendo el litio. En consecuencia, incluso el gobierno norteamericano envió militares a Perú.



’No es solamente esa empresa de aquí de México [Grupo México], las empresas vienen de Europa también, de Canadá, y ahora tenemos el otro mineral, el otro polvo, el litio, ¿quién está atrás del litio?, Estados Unidos, y otros países también, pero Estados Unidos. Nosotros tenemos a una tropa de Estados Unidos, el Congreso ha permitido que ingrese tropa militar de Estados Unidos desde el 1 de junio hasta diciembre, y dice que estos ‘van a entrar a cooperar’, eso que vayan a engañar a quien no tiene cerebro. Dónde ha visto cooperar con fusil, con todos estos armamentos de guerra, ellos están queriéndose adueñar de nuestros territorios, irse adueñando de nuestras riquezas’, dijo.



En este sentido, también acusó a la derecha peruana de entorpecer el trabajo de Pedro Castillo desde que asumió la presidencia de Perú, en julio de 2021, y de discriminarlo mientras se mantuvo ahí, actos discriminatorios que también iban dirigidos a los pueblos indígenas originarios de ese país.



’No pudieron soportar, ellos se sintieron humillados de que los campesinos, de que los provincianos hayamos dado este paso de elegir a un Presidente’, enfatizó Huanca. Por ello, dijo, se enfocaron en golpear a Castillo hasta que lograron derrocarlo. ’Desde que entra al Palacio ha sido la batalla campal contra él [Pedro Castillo], hasta que lo tumbaron’, dijo.



’El 7 de diciembre, él ha leído un papel, un documento, también en una circunstancias de decir, de leer lo que su pueblo también lo ha pedido. El 80 por ciento en Perú queremos que ese Congreso se cierre, un Congreso que no sirve para nada,130 padres de la patria que solamente se han dedicado a proteger su bolsillo, su dinero y a sacar leyes en contra de nuestro país, en contra de nuestros pueblos. Al mismo tiempo durante año y medio que estuvo el Presidente, en ningún minuto, por decirlo de alguna manera, lo han dejado gobernar’, reiteró.



’La revolución que se está dando en Perú es algo en la cual tenemos que entender es de tanta exclusión, de tanto racismo y exclusión hacia los pueblos indígenas originarios, un desprecio único que nos tienen a nosotros, definitivamente son las grandes empresas extractivistas petroleras, definitivamente son esas empresas o esa gente que se cree blanca, discúlpeme, no todos serán pero hay personas en el Perú que se creen los dueños del país’, subrayó.





A pesar de las dificultades, la activista peruana aseguró que continuarán luchando por el cambio, empezando por la Constitución del país, la cual data de 1993 y solo favorece a unos cuantos intereses. Señaló que no van a satisfacer los deseos de los poderosos y que están decididos a luchar y, si es necesario, a dar la vida por sus ideales.



’Los pueblos están en estos momentos, las organizaciones, tras un cambio de la constitución, porque por más que queramos dar un cambio sino cambiamos la Constitución del año 1993, hecho por Fujimori, impuesto por Fujimori, esta Constitución solamente ampara a las grandes empresas mineras, al derecho, al dedillo para ellos, estamos fritos’, explicó.



Huanca también aprovechó par agradecer al pueblo mexicano y al Presidente Andrés Manuel López Obrado el apoyo al expresidente Pedro Castillo, por quien ha pedido que sea liberado, lo que le ha valido la enemistad con el actual Gobierno de Perú encabezado por Boluarte



Desde la llegada de Boluarte Zegarra a la presidencia del Perú, los líderes de México y Colombia no tardaron en expresar su descontento y exigir la pronta restitución de Castillo Terrones en su cargo. Además, el expresidente boliviano Evo Morales Ayma ha estado haciendo uso de sus plataformas en línea para incitar a la población peruana a rebelarse contra lo que él considera una administración fallida e ilegal.



Hace unas semanas López Obrador fue declarado persona non grata por el Congreso de la República de Perú luego de que el pasado 28 de abril se negara a entregar a Dina Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico debido a que considera que habría usurpado el cargo.



La Alianza del Pacífico, donde año con año se van rotando la presidencia Chile, Colombia, México y Perú, reúne el 41% del Producto Bruto Interno (PBI) de América Latina y el Caribe. Sus cuatro países miembro suman cerca del 50% del comercio exterior de América Latina. Juntos, representan la octava potencia económica y exportadora del mundo.



’No le puedo yo entregar nada porque ella no es legal, para nosotros ella no es la presidenta del Perú; ella está usurpando el cargo. Aquí son cuatro países. La opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía y el presidente de Chile tampoco está interesado en que se le entregue al Perú la presidencia. Se la podemos dar a Chile, Colombia, que vean ellos qué hacen, pero a esta señora, con todo respeto (…) no’, indicó López Obrador.Con información de SIN EMBARGO