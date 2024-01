"Gómez será la estrella invitada en el piloto de Disney Channel como el personaje que ayudó a lanzar su carrera, Alex Russo, con David Henrie retomando el papel de Justin Russo como personaje regular de la serie. A él se unen los nuevos miembros del reparto Janice LeAnn Brown ( Just Roll with It de Disney ), Alkaio Thiele ( Call Me Kat ) y Mimi Gianopulos ( American Princess )", detalló Deadline.