Seguirá la desbandada del PRI en Edomex: Azucena Cisneros

Toluca, Méx.-Tras la salida de diputados, alcaldes y senadores del PRI en Hidalgo y ahora en el Estado de México, la diputada Azucena Cisneros advirtió que continuará la desbandada en el tricolor, pues perdió credibilidad, dejó de ser popular y se olvidó de sus propias base y militancia, lo que contribuyó a que a partir de septiembre, inicie un nuevo gobierno para la transformación de la entidad.





El lunes el ex alcalde, ex diputado, ex gobernador y hoy senador del PRI, Eruviel Ávila renunció a su militancia en el partido tricolor el cual lo llevó durante décadas a diversos cargos públicos, sin embargo mantendrá su curul en el Senado de la República.





’Hoy se manifiesta la eliminación, el suicidio del PRI, hubo muchos priistas que creían aún en ese partido, pero hay que decirles a las buenas personas, a los buenos vecinos que ya no hay para donde hacerse y seguirá la desbandada’, subrayó la representante popular.





Cisneros recordó que a 94 años de su fundación el PRI tiene los peores números en todo el país, e incluso está por debajo del PAN, es la tercera fuerza en varios estados del país, y en otros ya perdió el registro, y hoy tiene más popularidad el Partido Verde Ecologista de México





Destacó que en Hidalgo ya hubo desbandada, del ex gobernador, del líder estatal, todos los legisladores y alcaldes de ese partido, por las imposiciones del dirigente nacional, Alito Moreno.





Y advirtió que en el Estado de México, el PRI también irá a la desaparición, luego de que durante la campaña de la Gubernatura importantes liderazgos abandonaron el partido y seguirá la salida de personajes, pues el partido va hacia su desaparición, luego de los catastróficos resultados en las urnas.





El tricolor y su candidata Alejandra del Moral perdieron 812 mil 924 sufragios al quedar con un total de un millón 748 mil 271 votos, y la jornada electoral quedó con resultados similares a hace 18 años, como en 2005, cuando Enrique Peña ganó la gubernatura con un millón 801 mil 503 votos.