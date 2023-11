Mientras norma Piña, representante del PJF, decía que estaba abierta al diálogo para el uso de los fideicomisos extintos por el legislativo dado que su finalidad no concordaba con los principios de austeridad ni beneficiaban a los trabajadores -si acaso sólo a los altos mandos-, los jueces ya se habían amparado, provisionalmente, para que la ley no tuviera efecto.



Un juez federal ha emitido una orden provisional para detener temporalmente la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyos fondos ascienden a más de 15,000 millones de pesos. Esto significa que, por el momento, los recursos de estos fideicomisos no podrán ser transferidos a la Tesorería de la Federación, como lo establece la reforma aprobada por el Congreso de la Unión.



El juez décimo segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, ha concedido la primera suspensión provisional contra la extinción de estos fideicomisos. La solicitud de amparo fue presentada por la magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo en dicho estado, María del Carmen Cordero.



’(Se concede la suspensión para) que la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, SHCP y Tesofe o aquella que atendiendo a su respectiva competencia tenga intervención en la administración, operación y disposición de los recursos de los fideicomisos antes precisados, deben realizar lo siguiente: Se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF’, señala el fallo.



Con esta suspensión provisional, se ha detenido temporalmente de los más de 15,000 millones de pesos que se encuentran en los fideicomisos, impidiendo que sean transferidos a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo Federal, a excepción de aquellas autoridades facultadas para administrar y disponer de los recursos de cada fideicomiso para su funcionamiento.



El juez también ha ordenado que tanto el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como la Banca de Desarrollo Nacional Financiera (Nafin), entidades fiduciarias de los fideicomisos, acaten esta suspensión provisional.Con información de FORBES