Secturh y Semot se unen para proteger a la niñez contra la explotación sexual

En reconocimiento a su responsabilidad social en la prevención, detección y denuncia de la explotación sexual de las infancias en Hidalgo, específicamente en el contexto del transporte masivo, la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo (Secturh), representada por Elizabeth Quintanar Gómez, ha otorgado un reconocimiento a la secretaria de Movilidad y Transporte (Semot), Lyzbeth Robles Gutiérrez.



La Semot ha llevado a cabo diversas acciones en relación a este tema, siendo destacable el hecho de que 85 personas empleadas del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) han recibido capacitación para unirse e implementar el Código de Conducta Nacional (CCN) para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo. Esta es la tercera ocasión en la que Sitmah reafirma su compromiso en este sentido.



Fue en la estación Bicentenario, donde Quintanar Gómez explicó: ’El turismo constituye la primera fuente de empleo para los jóvenes y la segunda fuente de empleo para las mujeres, y el 40 por ciento de las víctimas de trata de personas son menores de edad’, siendo los 13 años, el promedio que se registra en México.



La secretaria indicó que este Código debe tener un lugar privilegiado en cada una de las secretarías de gobierno, porque es preocupante que México ocupe el primer lugar, en el mundo, de distribución de pornografía infantil, por lo que estos números deben darse a conocer, sensibilizarse y actuar en contra de ello.



Ante esta preocupación y para prevenir, evitar y contribuir a erradicar la relación que puede haber de este tema dentro del transporte público, respecto a que los depredadores se escondan y viajen con las y los menores de edad, la Secturh capacitó a 85 trabajadores del sistema Tuzobús.







Así, la titular de la Semot, Lyzbeth Robles, aseguró que las niñas, niños y adolescentes, no están exentos de encontrarse en situación de riesgo o con acciones negativas como la violencia y explotación, cuyas consecuencias limitan sus posibilidades de desarrollo.



Añadió que la detección, y en su caso la canalización, de una presunta víctima de explotación no es una tarea sencilla, ya que depende, en gran medida, del conocimiento, la apreciación objetiva y sensibilidad, sobre el tema.



En este sentido, la Semot, a través del SITMAH, refrendó su compromiso para estar alertas y, en caso necesario, brindar ayuda y protección a las infancias y adolescencias posibles víctimas, para salvaguardar su integridad.



El CCN es un instrumento creado por la Secretaría de Turismo federal, en el compromiso que adquiere voluntariamente la industria de este sector, para proteger a las infancias contra de cualquier tipo de explotación, a través de la implementación de directrices en sus establecimientos; en este caso particular, del transporte público del Tuzobús en la zona metropolitana de Pachuca, cuyos usuarios rebasan el millón de personas al mes.



Por parte de la Secturh, acudieron a este evento, Michell Cerón y de Tovar, director general de Evaluación y Seguimiento; Anahí Guadalupe Villa Vargas, jefa del departamento de Programas Turísticos de Responsabilidad Social, y Claudia Estela Cruz Tapia, promotora del CCN en Hidalgo.



Mientras que por parte de la Semot, también estuvieron presentes: Humberto Cabrera Román, director general del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, y Miguel Ángel Monzalvo Muñoz, director de operación.