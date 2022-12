Sectores que tradicionalmente estaban con el PRI, se están sumando con nosotros: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, líder de Morena en el Estado de México, señaló en conferencia de prensa, que uno de los retos más grandes para 2023, es contar con representantes y vigilantes ciudadanos en las 60 mil casillas que serán instaladas en la entidad.



Así, podrán subsanar las deficiencias estructurales que padecieron hace seis años y que les costó la gubernatura.



El ex titular de Aduanas, resaltó que desde hace dos años, la estructura del partido se ha ido consolidando para contar con presencia a lo largo y ancho del territorio, con nuevos cuadros y la suma de actores políticos de otras fuerzas que han encontrado en Morena a un proyecto de verdadero cambio.



’Morena tiene cuadros trabajando desde hace más de 2 años en los 125 municipios, que no se ven porque no son estructuras del comité como tradicionalmente se piensa, pero ahí están sembrados trabajando casa por casa, entonces es una diferencia abismal’



’Tenemos gente, tenemos presencia, tenemos cuadros y algo que no se daba hace mucho tiempo, algunos sectores que tradicionalmente estaban vinculados al PRI en esa región, se están sumando con nosotros y eso va a cambiar radicalmente la relación de fuerzas’.



’Vamos a trabajar en los 125 municipios mexiquenses, poniendo atención en los municipios más grandes por el impacto electoral, pero sin descuidar las más de seis mil secciones electorales’



’Lo peor que podamos hacer es pensar que la elección ya está definida, la elección como todos los procesos políticos se va moviendo todos los días, pero estamos haciendo todo lo necesario para que no se modifique a como esta en este momento’.



Respecto a los ataques de género, ocurridos en septiembre pasado contra Delfina Gómez, coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, advirtió que no permitirán señalamientos similares, además de que pidió a los actores abstenerse de intervenir en la elección estatal.