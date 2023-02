Secretaría de Educación debe responder por fraudes con certificados en CBT Texcoco: Abraham Saroné

Toluca, Méx., a 24 de febrero de 2023.- Tras las denuncias de padres de familia y alumnos egresados del Centro de Bachilleres (CBT) #5 de Texcoco, por un presunto fraude cometido por el ex director del plantel, en el pago de cuotas y falta de títulos profesionales a dos generaciones, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Abraham Saroné Campos, exigió que la Secretaría de Educación resuelva la entrega de documentos a los alumnos afectados, y se sancione a los responsables.



De acuerdo con denuncias de los afectados publicadas en medios de comunicación, los alumnos que culminaron los ciclos escolares 2018-2021 y 2019-2022, pagaron 2 mil 350 pesos que les solicitaron para obtener su título profesional y de los cuales tienen comprobantes de pago de institución bancaria, pero el ex director del plantel, Gustavo Torres Escobar, no les entregó sus documentos y abandonó el plantel en agosto.



Los afectados son ex alumnos de las carreras técnicas de Gastronomía, Mecatrónica y Puericultura quienes no han tenido respuesta de autoridades educativas, y aseguran que ante la ausencia del director quedó como encargada, Patricia Ramírez quien informó que ’se perdió’ la cuenta bancaria de la institución y no existe registro de comprobantes de pago sobre los depósitos de los estudiantes.



’Es muy lamentable, estaremos atentos a que la autoridad educativa, pueda definir si se tipifica como un delito, y proceda la autoridad judicial con el tema sancionador, pero es primordial resarcir esta situación que ha dejado sin título a los jóvenes’, subrayó.



El diputado Abraham Saroné exigió que la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto para que los alumnos de las dos generaciones citadas puedan obtener los documentos que acrediten la culminación de sus estudios en Puericultura, Gastronomía y Mecatrónica y no truncar su preparación académica o afectar su ingreso al mercado laboral.



’Si no se atiende se estaría contribuyendo al abandono escolar de aquellos alumnos que deseen continuar con sus estudios de nivel superior, o bien de aquellos que desean incluirse dentro del área laboral también estamos limitándoles la oportunidad’, afirmó.



En el pasado ciclo escolar, la tasa de abandono o deserción escolar en educación media superior del Estado de México aumentó al pasar de 11.2 por ciento al 12.2 por ciento, y significó el mayor puntaje en los últimos tres años, además de colocar a la entidad mexiquense por arriba de la media nacional, y ya desde 2020 se registró una baja del 7 por ciento, en la matrícula escolar de este nivel educativo.



Por ello, el legislador morenista, quien es docente de profesión, demandó que la Secretaría de Educación tome medidas estrictas para evitar que pueda presentarse una situación de esta naturaleza en algún otro plantel educativo estatal, aplicar severos correctivos y que se castigue de manera ejemplar en caso de tipificar un delito.