Se viene la peor derrota histórica para el PRI en Hidalgo

Mientras los estudios demoscópicos de las firmas más importantes del país brindan una ventaja de alrededor de 30 puntos de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, dos encuestadoras son especialmente generosas con la candidata del PRIAN: México Elige y Massive Caller. Pese a ello, esta última reconoce que los candidatos del PRI serán masacrados por los morenistas en la próxima justa electoral.



Tan sólo en la elección de gobernador, que Carolina Viggiano terminó perdiendo por más de 30 puntos, Massive Caller decía que la ventaja era sólo de entre 6 y 9 puntos, alimentando una falsa esperanza entre las huestes priistas que se repetiría aún hoy en día, por lo que los márgenes serían aún mayores de lo que se revela.



Las derrotas que se vienen para el PRI De la mano del PAN y del PRD, sus eternos socios en Hidalgo que recién hace unos pocos años definieron su obediencia hacia el tricolor, el PRI espera sendas derrotas que incluso las casas encuestadoras más afines a ellos tienen que reconocer por lo grande de la diferencia en intención de voto. En el caso de la fórmula al Senado integrada por Carolina Viggiano y Cuauhtémoc Ochoa, incluso siendo este último un impresentable para la izquierda hidalguense, la diferencia en términos efectivos (es decir, restando a quienes aún no deciden) es de 28.3 puntos porcentuales.





Si bien no habría duda sobre quién va en primer lugar, las preferencias obtenidas por el PRIAN dejarían duda sobre si son ellos, en realidad, quienes ostentan el segundo lugar, pues no se encuentran tan lejos las fórmulas del PY, PVEM y del mismo MC (que no fue tomado en cuenta).



En el caso de las alcaldías, las 5 medidas tienen amplia ventaja para los morenistas.



Para Tulancingo por ejemplo, la ventaja efectiva es de 40.7 puntos.