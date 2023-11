Recientemente el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, habría sido impuesta como candidata por el morenista Ricardo Monreal Ávila.



El presidente perredista mencionó durante una entrevista con la periodista Denise Maerker en Radio Fórmula que la alcaldesa solicitó varias reuniones y colaboró en ciertas actividades del PRD en la ciudad. Sin embargo, señaló que la supuesta exigencia que el partido le pedía y lo mucho que aseguró que ella entregaba era falso.



’Ella me ha pedido que nos reunamos. Ayudó para ciertas actividades del PRD en la ciudad, para espacios públicos, reuniones, siempre estuvo en disposición, pero decir que le pedíamos tanto y daba tanto es falso. Es una manera de justificar su salida, su ruptura en la coalición, para ir atrás de su pareja’, comentó haciendo alusión al Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien renunció recientemente a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Durante una entrevista con la periodista Denise Maerker para "Atando Cabos" en Radio Fórmula, el presidente perredista, Jesús Zambrano, reconoció que sí hubo reuniones entre él y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Zambrano precisó que dichas reuniones fueron solicitadas por Cuevas, y aseguró haber expresado su disposición para que ella pudiera formar parte del proceso interno para elegir a la candidata o candidato por la Jefatura de Gobierno de la capital.



’[Me preguntó] que si estaban abiertas las puertas del PRD para que se registrara, le dije que por su puesto que estaban abiertas. Digamos que en una suerte de actitud y relación distante de ambas personas’, añadió.



Esta tarde, Sandra Cuevas estalló contra el Frente Amplio por México, coalición con la que decidió tomar una pausa, y también aprovechó la oportunidad para arremeter contra funcionarios y dirigentes que conforman dicha fuerza opositora.



Durante una conferencia de prensa desde el Salón de Cabildos, Sandra Cuevas detalló sus diferencias con el Frente Amplio por México —conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— del que dijo que, luego de buscar para ser tomada en cuenta como candidata al Gobierno de la CdMx, no recibió ’eco ni apoyo por parte de los partidos de la alianza’.



En aquella ocasión, acusó a Zambrano Grijalva por recibirla con una actitud ’prepotente, majadero’, y en supuesto estado de ebriedad, en una cita donde rechazó la posibilidad de que Cuevas pudiera contender por la Jefatura de Gobierno, tal y como ella había contemplado, pues buscaba el registro para dicha posibilidad y efectuó recorridos por las distintas alcaldías de la CdMx.



’El presidente nacional del PRD, próximo a desaparecer, me citó y como no podía faltar siempre borracho, siempre que a mí me recibió Zambrano, fue borracho. Borracho, prepotente y majadero. Al grado de que me dijo ‘¿y tú quién eres para levantar la mano?’ ¿Cómo que quién soy? Soy una persona con sueños y una persona que le suma al proyecto, que defiende la alianza’, relató Sandra Cuevas a los medios de comunicación.



La Alcaldesa aseguró que Zambrano Grijalva le respondió cuestionándole que por qué levantaba la mano, pues habían ’muchos formados’ para buscar la candidatura por la Jefatura de Gobierno. Y a pesar de argumentar que su buen desempeño en la Cuauhtémoc la avalaba, el dirigente perredista le dijo tajante: ’Pues haz lo que quieras. Con el PRD no cuentas’.



El encuentro entre Cuevas y Zambrano se dio luego de que, días después de que comenzara su gira por las 16 alcaldías de la CdMx, militantes del PAN la citaron en un restaurante de la Benito Juárez, en donde se encontraban Jorge Romero Herrera, coordinador parlamentario de dicho partido en San Lázaro y señalado por Sandra Cuevas como el que ’toma las decisiones en el PAN’; Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN en la CdMx, y Santiago Taboada Cortina, Alcalde de Benito Juárez.



’Vine personalmente a hablar contigo, porque este par de pendejos [Taboada y Atayde] no saben el valor político que tú tienes, pero por eso vine a acordar contigo y vine a decirte que no te vayas’, comenzó Romero.



El Diputado panista dijo comprometerse a que Cuevas, como parte de la sociedad civil, pudiera contender por la CdMx y, en caso de que no quedara, tendría una posición para ella, por lo que se dieron la mano y hubo un acuerdo. Sin embargo ’resulta que no se cumplió ese acuerdo’, pues fueron los otros dos funcionarios panistas quienes le comunicaron que las dirigencias de la capital y nacional del PAN y el PRD no la querían.



’No te quieren y pues los acuerdos no se van a poder cumplir porque no te quieren y no te podemos subir, no te vamos a poder cumplir’, le argumentaron.



Asimismo, después de que señalara que incluso algunas personas del Frente Amplio han negociado con grupos de Morena, incluyendo el trato para obtener la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas se desligó de Ricardo Monreal Ávila, Senador morenista y exaspirante a la candidatura presidencial por su partido.



Si bien reconoció que existe un aprecio y amistad, aseguró que ella no es ’empleada de nadie’ y que nadie le da órdenes. ’Dejen de decir que yo voy a traicionar porque ‘tengo una relación, soy una empleada’ de Ricardo Monreal, porque si eso fuera así, no hubiera estado dos años luchando, combatiendo con Morena’, añadió.



Además expuso que ninguno de los trabajadores de la demarcación que encabeza apoyará a Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, quien tiene la aspiración de contender por la Alcaldía de Cuauhtémoc. ’Hay un distanciamiento con el doctor Ricardo Monreal porque no pienso ayudar a su hija’, agregó.



Es por ello que en dicha conferencia dio a conocer que tomaría una pausa en su adición con el Frente Amplio por México por ’los tratos, la falta de palabra, la falta de unidad, de solidaridad y falta de proyecto’.



De igual manera, precisó que, pese a dicha decisión, no formará parte de las filas de Morena por convicción propia. También anunció la conformación del ’Bloque Diamante’, el cual aseguró que, bajo petición de vecinos, vecinas y principales liderazgos de la Alcaldía Cuauhtémoc, consiste en no dejar entrar a ningún ’político oportunista’ a las calles de la demarcación.Con información de SIN EMBARGO