Perote Ver - A las 4:00 hrs de este jueves se registró caída de aguanieve en el Parque Nacional Cofre de Perote, con un espesor de entre 2 a 5 cm a partir de los 3,900 metros sobre el nivel del mar.

Se recuerda a la población visitante atender las siguientes indicaciones:



1.- Respetar los avisos que limitan los accesos al parque así como las indicaciones de las autoridades presentes.



2.- El acceso a la zona de antenas está prohibido.



4.- No conducir en vehículos no aptos para caminos de terracería.



5.- Abrigarse adecuadamente, llevar agua y alimentos con alto contenido energético.



6.- No consumir bebidas alcohólicas en el parque, ni acceder en estado etílico.



7.- Si tienes problemas cardiovasculares, de hipertensión, presión alta o baja, alguna lesión o cirugía, subir es un riesgo alto.



8.- Bajo ninguna circunstancia deberán salir de los caminos y senderos marcados, ni encender fogatas.



9.- Prestar atención a los pronósticos meteorológicos actualizados y evitar acudir si las condiciones no son favorables.