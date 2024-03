Se quedó Santiago Nieto sin fuero y sin protección en Hidalgo

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral canceló el registro de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como candidato de Morena al Senado de la República, debido a que no acreditó el requisito de residencia.



’Si se considera que para contar con la residencia efectiva exigida por la Constitución federal, (el candidato) por lo menos desde el 23 de noviembre de 2024 debió permanecer de manera habitual y permanente en el estado de Querétaro’, refiere el proyecto aprobado por mayoría de votos.



A través de redes sociales Santiago Nieto indicó que planea apelar el veredicto de la Sala Regional del Tribunal Electoral, que respaldó la queja del PAN en su contra. Afirma que ex colaboradores de Felipe Calderón y miembros del PAN han orquestado un ataque en su contra tras impugnar su candidatura.



’Roberto Gil Zuarth él mismo lo ha dicho, lo dijo en Querétaro, es un asunto personal que tiene conmigo […] Efectivamente, impugnaron mi registro bajo dos argumentos, que si yo había sido encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo no tenía por disposición legal que tener residencia en Hidalgo y que no podía tener residencia de San Juan del Río al mismo tiempo y el otro argumento tiene que ver con que mi domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad de México’.



Santiago Nieto ha sido criticado por no cumplir promesas en Tamaulipas y Hidalgo, donde también se le acusa de falsificar documentos, entre ellos uno que llevó a investigaciones y congelamiento de cuentas. Fue destituido por sugerencia del presidente Andrés Manuel por operaciones al margen de la ley.



En enero del presente año, Santiago Nieto Castillo dejó su cargo como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para comenzar con su precampaña para el Senado de la República, siendo la segunda fórmula de Morena para Querétaro.Con información de SIN EMBARGO