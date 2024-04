Se pelea PRIAN con INE que ’no se toca’

La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió en privado con la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. Durante esta reunión, Xóchitl Gálvez Ruiz hizo un llamado para la suspensión de las conferencias matutinas durante el periodo electoral. La aspirante de la coalición ’Fuerza y Corazón por México’ señaló que, a pesar de las medidas cautelares indicadas, el Presidente López Obrador no ha atendido los llamados del INE ’para dejar de afectar la equidad de la contienda’.



’Hemos pedido que se cancelen las mañaneras dado que el Presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda’, dijo en compañía de los dirigentes de los partidos que abandera: Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD.



’Ellos nos anticiparon que ya tienen una campaña que inicia el 14 de abril y en ese sentido hemos pedido que se precise el tema de programas sociales’, añadió.



La aspirante entregó el pasado 27 de marzo un oficio dirigido a Guadalupe Taddei donde sugirió que se inicie una campaña de difusión en medios de comunicación y desde las vías institucionales del órgano electoral donde se establezcan que los programas sociales son de la ciudadanía y no tienen ninguna bandera o emblema político.



En dicho texto, la candidata de la coalición ’Fuerza y Corazón por México’ denunció que la campaña de Morena y sus partidos aliados es supuestamente basada en dinero y amenazas, y no con propuestas y planes de Gobierno, por lo que exigió dicha medida para preservar la imparcialidad y equidad en el proceso electoral.



No obstante a la solicitud, la autoridad electoral en voz de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, aclaró a la política hidalguense que efectivamente el Instituto recibió la solicitud de Xóchitl Gálvez; sin embargo, también precisó que eso no la obliga a difundir las propuestas, por lo que efectivamente confunde a la ciudadanía con la procedencia de dicha propaganda.



’Lo que es inadmisible es que se confunda la imagen institucional de este Instituto que debe de ser el garante de la confianza, la certeza, la credibilidad del 2 de junio, porque aún no ha sido discutido en el pleno de los consejeros. Yo le pido respetuosamente a la candidata Xóchitl Gálvez que nos quedemos sólo con la petición sin presentar la imagen de lo que está proponiendo’, señaló la Consejera presidenta.



’Pido mesura a través de los representantes para que lo hagamos llegar y le decimos a Xóchitl Gálvez que se quede sólo con su oficio en su Twitter y, de ser posible y sin la intención de coartar su libertad de comunicación, manifestación y estrategia política, respetémonos ambas imágenes institucionales: los partidos políticos y esta institución’, finalizó.



El INE instó el día de ayer, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, que el Presidente López Obrador elimine o modifique las conferencias de prensa matutina de los días 7, 11, 12 y 22 de marzo, así como del 1 de abril ante la presunta vulneración al principio de equidad e imparcialidad en la contienda, actos anticipados de campaña y uso indebido de la pauta.



A través de un comunicado, el INE llamó al Presidente López Obrador y al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a conducir su actuar apegados a la Constitución, luego de que la Comisión resolviera por unanimidad de votos que los comentarios mencionados en la ’mañaneras’ de esos días vulneran los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad en la contienda electoral, razón por la cual ordenó a los mandatarios a realizar las gestiones necesarias para eliminar o modificar los contenidos y versiones estenográficas de las conferencias mencionadas.



'El órgano colegiado consideró oportuno reiterar el Ejecutivo federal abstenerse, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.