Se opone Coparmex a aguinaldo digno como en el resto del mundo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) continúa mostrando una postura en contra de dar un aguinaldo digno a los trabajadores mexicanos, pese a que en la mayoría de los países es igual o mayor a un mes de ingreso.



El pasado viernes Coparmex mostró su desaprobación de la reforma que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó esta semana un dictamen que elevaría de 15 a 30 días de sueldo el bono obligatorio de fin de año.



De acuerdo con el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, "no es momento" para que sea duplicado el pago del aguinaldo de los trabajadores en México, indicando que afectaría a las empresas.



’En Coparmex estamos a favor de las reformas que benefician a los trabajadores, pero consideramos que no es el momento para incrementar los días de aguinaldo, pues consideramos que primero deben madurar las reformas ya aprobadas en beneficio de los trabajadores y dejar que los empresarios se adapten a ellas’, dijo.



“Consideramos que es momento de hacer un alto en el camino en esta legislatura para que acaben de madurar las reformas laborales que se han aprobado y el empresariado termine de adaptarse a las nuevas medidas”, apuntó la Coparmex.



En los últimos cinco años, los empresarios mexicanos han afrontado la subida del salario mínimo, aumentos a las aportaciones de las pensiones, el fin de la subcontratación u ‘outsourcing’ y el incremento en los días de vacaciones.



Además, advirtió de que el aumento del aguinaldo impactaría de manera “más peligrosa y agresiva” a las pymes, que representan más del 99% del empresariado en el país.



Entre otros factores negativos, la Coparmex aseveró que esto reduciría la contratación nueva, ahuyentaría inversiones e incrementaría la informalidad laboral.



Sin embargo, aunque en sentido estricto no se brinda en todos los países del mundo, sí en todos los continentes y allí donde se entrega es, en su mayoría, igual o mayor a un mes de ingreso



En Colombia, se llama prima y hay dos tipos: una es de servicios (para el sector privado) y la otra es de Navidad. Los trabajadores reciben, en la primera quincena de diciembre, una doceava parte del total del sueldo anual.



En Ecuador, los trabajadores reciben por ley un aguinaldo navideño, que representa también la doceava parte del sueldo anual.



En Bolivia, los trabajadores deben cobrar el aguinaldo antes del 25 de diciembre. Para los empleados, equivale a un mes de sueldo, y para los obreros, a 25 días de salario.



En Costa Rica, el aguinaldo se calcula sumando todos los salarios del año y dividiéndolos en 12. Se paga antes del 20 de diciembre.



En Uruguay, los empleados reciben un "sueldo anual complementario", que son dos pagos realizados uno en junio y otro en diciembre.



En Perú, se paga en julio y en diciembre. Equivale a un sueldo completo, más una bonificación del 9 por ciento.



En Argentina, donde se entrega en junio y en diciembre, cada medio aguinaldo representa 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en cada uno de los semestres.



En Guatemala, la ley establece que el aguinaldo se paga en dos partes: la primera, en la primera quincena de diciembre, y la segunda en la segunda quincena de enero del siguiente año. Además, el aguinaldo no puede ser menor a un salario mensual.



En Europa, el pago del aguinaldo varía en cada país. En España, se realiza en dos pagos: uno en Navidad y otro en verano.



En Italia, al igual que en Ecuador, se le llama "décimo tercer sueldo" y hasta 1960, solo se pagaba a algunos sectores. Actualmente, se entrega a todos los empleados con contrato, en el mes de diciembre.



En Países Bajos, al igual que en Alemania, el "décimo tercer mes" es menos del salario mensual, pero no está sujeto a impuestos.



En Asia, países como China también pagan aguinaldo a los trabajadores, equivalente a un mes de sueldo, pero se entrega durante el Año Nuevo chino, en febrero.Con información de EL INFORMADOR