Se manifiestan taxistas; Exigen un alto a los abusos y extorsiones

Zona Centro, Ver - Cientos de taxistas de la zona centro del Estado de Veracruz, se manifestaron este día y mantienen bloqueos en las principales entradas del municipio de Córdoba Ixtaczoquitlán y Nogales ya que exigen al gobierno de Veracruz de Cuitláhuac,García paren los abusos de autoridad y extorsión por parte de elementos de la Fuerza Civil, Policía Estatal, así como de Transporte Público del estado.

En Río Blanco Al igual se concentró un contingente de taxistas encabezados por Jairo Guarneros, quién a través de la manifestación frente al Palacio Municipal denunciaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública adscritos al municipio como los que han cometido abusos en contra del gremio, Poco después durante los recorridos de vigilancia y prevención del delito que llevan a cabo de manera conjunta Guardia Nacional y SSP Fueron increpados por los ruleteros quienes denunciaron Que cómo era posible que la guardia nacional solapa estos abusos a lo cual a los mandos les explicaron que están para salvaguardar la seguridad no para cometer abusos. Un grupo de taxistas cerraron completamente la carretera federal Orizaba-Tehuacán a la altura de la curva de Nogales y el puente de la autopista mientras que otro grupo marchó desde el municipio de Río Blanco, hasta Nogales sumándose los taxistas apostados o el Bulevard Juárez los ruleteros mencionaron "No estamos en contra de los operativos pero sí estamos en contra de los abusos de autoridad y extorsión que cometen los oficiales de la Policía Estatal y transporte público" ellos deberían de apoyar y ayudar a los concesionarios que aún no contamos con placas pero que ya tenemos en trámite y ellos únicamente se dedican a tener unidades, cometiendo así abusos de autoridad y extorsión, señaló el dirigente de taxistas grito Jairo Guarneros Sosa.