Se les acabará la fiesta a concesionarios de agua

Como parte de su campaña, la candidata presidencial por la alianza de Morena, Claudia Sheinbaum, propuso realizar reformas para acabar con la privatización del agua y garantizar un mejor manejo del recurso a nivel nacional.



Durante una conferencia de prensa realizada el pasado domingo en Tehuacán, Puebla, Claudia Sheinbaum explicó que la privatización del agua ha sido una acción realizada en los gobiernos neoliberales, motivo por el cual se pronunció en contra de las concesiones para su manejo y planteó una reforma a la Ley General de Aguas regular



’Había esta idea de que de la época neoliberal, de que las cosas sólo funcionaban si las tenía el sector privado y que el sector público no debía tener nada bajo su administración más que algunas regulaciones, y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Les pongo un caso en la Ciudad de México, en la ciudad desde los 90 se concesionó la comercialización del agua, se vencieron las concesiones, como jefa de Gobierno decidía no renovar las concesiones y ahora se ha incrementado la recaudación del agua sin subir las tarifas más que lo que corresponde a la inflación’, comentó Sheinbaum Pardo.



La candidata resaltó la importancia de revisar la Ley General de Aguas para prevenir la transferencia arbitraria de concesiones y asegurar una regulación más rigurosa. Propuso incluir en la Constitución el reconocimiento del agua como un recurso nacional, lo que facilitaría su uso más eficiente, especialmente en la agricultura y otros sectores fundamentales.



’Tiene que haber una regulación mayor y esto no tiene que ver más con generar consensos, con los distintos usuarios del agua, que nos permita tener una mejor norma y realmente el agua sea reconocida como lo está en la Constitución, un recurso de la nación, y que podamos de esta manera hacer un uso eficiente, por ejemplo en la agricultura, que permitan vincular el agua a otros sectores, particularmente el consumo humano’, argumentó el exjefa de gobierno de la Ciudad de México.



Esta enmienda debe reconocer el derecho humano al agua y priorizar su uso «de manera eficiente» y que no haya más extracción en lugares donde hay escasez.



En cuanto al caso de Puebla, donde el servicio fue concesionado desde hace más de 10 años en la zona metropolitana, la morenista consideró que el manejo debe «estar en manos municipales».Con información de EL ECONOMISTA