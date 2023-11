TV Azteca recientemente recibió una noticia positiva en Nueva York, ya que una corte rechazó la "solicitud involuntaria" de bancarrota promovida por un grupo de acreedores. El siguiente año deberá pagar el dueño Ricardo Salinas Pliego más de 400 millones de dólares.



La jueza Lisa G. Beckerman concluyó que los reclamos de los acreedores solicitantes están sujetos a una disputa de buena fe, por lo que los casos del Capítulo 11 deben ser desestimados.



Según información citada por Bloomberg, TV Azteca reconoció que debe más de 400 millones de dólares, incluyendo dos años y medio de intereses, pero enfatizó que está negociando con sus acreedores para llegar a un acuerdo sobre el pago debido.



Este tipo de solicitudes es procedente en el contexto de la Ley de Quiebras de Estados Unidos cuando los reclamos de los acreedores no son objeto de una disputa de buena fe.



En 2017, TV Azteca recaudó 400 millones de dólares, comprometiéndose a liquidar sus deudas para el 2024. Sin embargo, en febrero de 2021 dejó de pagar intereses debido a dificultades financieras atribuidas a la pandemia de Covid-19. Ante los crecientes impagos, los acreedores solicitaron el pago total anticipado de la deuda pendiente, que asciende a más de 469 millones de dólares, incluyendo los 400 millones originales más los intereses.



Los reclamantes, Planisfer Investments, Cyrus Opportunities y Sandpiper, iniciaron el proceso en marzo, alegando que TV Azteca no había cumplido con una deuda de 400 millones de dólares.



En respuesta, la empresa de Ricardo Salinas Pliego solicitó al tribunal que desestimara la petición de bancarrota involuntaria, argumentando que la mayoría de sus operaciones se llevan a cabo en México.



La semana pasada, el grupo de acreedores rechazó una oferta de reestructuración de pagos por 45 millones de dólares, insistiendo en que el monto fuera de 105 millones de dólares. Asimismo, no aceptaron extender el vencimiento de la deuda hasta 2034. Como resultado, se espera que el dueño, Ricardo Salinas Pliego, deba pagar más de 400 millones de dólares el próximo año.Con información de PROCESO