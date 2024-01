Se imponen defensores del Cártel Inmobiliario a ratificación de Godoy

El Congreso de la Ciudad de México decidió no ratificar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien se encontraba investigando a los políticos pertenecientes al PAN que estaban vinculados en el Cártel inmobiliario.



El dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia obtuvo 41 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones. Se requerían al menos 44 votos a favor para ratificar a Godoy.



El Consejo Judicial Ciudadano formará una terna con los aspirantes mejor calificados, para que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponga al titular de la dependencia.



Los legisladores de oposición votaron en contra de Godoy, aparentemente motivados por su investigación sobre políticos del PAN vinculados al Cártel inmobiliario, una acción que según el presidente López Obrador, fue motivo de "vil venganza".



’Saben que fue una venganza porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia; sin embargo, como se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN, en la delegación Benito Juárez y en otras partes’, señaló.



’Fue una vil venganza. También la gente que nos está escuchando y viendo debe saber que obtuvo 41 votos y creo que 25 los opositores, pero es el caso de que para ciertas decisiones, nombramientos, reformas constitucionales, se necesita de acuerdo a la Constitución, a las leyes, mayoría calificada’, apuntó.



Detalló que en la construcción de un edificio de 20 departamentos, los funcionarios se quedaban con uno o dos además de dinero en efectivo ’y como buenos hipócritas no perdían ni siquiera su respetabilidad según ellos eran puros’.



Por esa razón consideró que es ’una victoria pírrica, un triunfo pírrico y que investiguen porque no creo que sepan de lo que estoy hablando’, dijo.



El presidente López Obrador añadió que a Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, por lo que este lunes se vengaron desde la oposición.



Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, demostró su descontento por los legisladores a favor de Godoy, por lo que anunció que solicitará la expulsión del partido de las dos diputadas locales tricolores que este lunes votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con el argumento de que ’traicionaron a la ciudadanía’.



"Se trata de las legisladoras Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez, quienes dieron su voto a favor de Godoy Ramos, ’de forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente’, dijo.Con información de EL FINANCIERO | PROCESO