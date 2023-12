La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) a través de las unidades del Primer Nivel de Atención, recomienda a la población en general evitar los cambios brucos de temperaturas, ya que la principal demanda de atención en Centros de Salud son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS).



Estas infecciones son un grupo de enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta y hasta los pulmones. Cuando alguien enferma, se manifiesta con diferentes síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, ronquera, dolor o secreción de oído y nariz tapada por secreción de moco.



Por ello, una de las principales recomendaciones es cubrir boca o nariz al toser o estornudar para evitar que gotitas de saliva queden en el ambiente, ya que, de no hacerlo así, estas pueden transmitir los microorganismos al tomar cualquier objeto o incluso al saludar de mano, con lo que se incrementa la posibilidad de contagiar a otras personas.



También es necesario tener una alimentación rica en vitamina C, consumir gran variedad de frutas y verduras para mejorar las defensas de nuestro cuerpo, evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.



En caso de salir de un lugar caliente, se debe cubrir boca y nariz, a fin de no respirar el aire frío, pues los cambios bruscos de temperatura pueden generar enfermedades del sistema respiratorio rápidamente. Afortunadamente, la mayoría de ellas se pueden prevenir tomando estas acciones preventivas.