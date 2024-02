Se despide Santiago Nieto de fuero como senador

No está en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo está ya tampoco en el de los gobernadores de Tamaulipas y de Hidalgo, pero lo peor es que tampoco lo está en el de los queretanos, por lo que este 2024 Santiago Nieto se quedará sin fuero y habrá que ver lo que le depara el futuro.



Porque tiene una serie de denuncias por su actuar que datan, incluso, desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mismas de las que ahora no se podrá librar fácilmente.



La encuestadora Rubrum lo coloca 7 puntos efectivos por debajo de la fórmula de Lupita Murguía y de Agustín Dorantes del PRIAN en su carrera al Senado, por lo que, como fórmula de segundo lugar en la contienda, quien accedería a la curul de primera minoría sería Beatriz Robles, quedándose Santiago sin el fuero de senador.







Para haber sido considerado como candidato, negoció con Mario Delgado la oportunidad de competir, y aunque aún tenía responsabilidades con el gobierno de Hidalgo, donde le había jurado y perjurado a Julio Menchaca que no abandonaría hasta dejar bien encaminada la conversión de Procuraduría a Fiscalía, faltó a su palabra y se fue meses antes de lo pactado, teniendo que adelantarse su “despedida” tras una serie de declaraciones que primero dijo a los medios y luego a su jefe de facto.



La actitud de Santiago Nieto no debió extrañar. En Tamaulipas también prometió apoyar en el espacio donde pudiera “aportar”, pero luego de que el Congreso metió más candados a la destitución de su actual fiscal, faltó también a su palabra y fue por ello que vino a tierras hidalguenses.



Antes de eso fue destituido por sugerencia del mismo Andrés Manuel, quien ya estaba enterado de operaciones al margen de la Ley como recién confesó en su mañanera. El mandatario afirmó que la investigación iniciada contra Cabeza de Vaca derivó de un documento que Santiago y su equipo “inventaron”, pues falsificaron un documento de una autoridad estadunidense para así iniciar con el congelamiento de cuentas y con investigaciones posteriores. En Hidalgo ya ha sido señalado por hacer exactamente lo mismo contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).



A la luz de toda la información que puede consultarse en la red, sobran razones para señalar tanto a Cabeza de Vaca como a Gerardo Sosa como presuntos responsables de diversos delitos, la cuestión está en que las pesquisas y la intervención de su información financiera habría nacido de solicitudes apócrifas supuestamente de agencias de seguridad del extranjero.



Intervino también en Cruz Azul para favorecer al grupo de Osorio Chong e incluso en el escándalo de Zimapán -que como trasfondo político tenía una lucha por el agua hacia Querétaro-. Versiones lo señalan también de colusión con alcaldes para favores varios.



El maxi proceso de “La Estafa Siniestra” sí que está bien fundamentado y en este se habría procedido de forma correcta… sólo que la investigación no nació de su despacho. En EANoticias por ejemplo, fueron ventilados varios de los casos -hoy judicializados- y la fuente que filtró para iniciar las investigaciones periodísticas nada tenía que ver con el hoy aspirante a senador.





ATIZOS



Aunque en su camino Santiago Nieto pudo hacerse de muchas amistades, lejos de ello, se dedicó a patear el pesebre y a dejar botados a quienes le extendieron la mano.



Pese a que aún hay personas que lo ven como “héroe”, lo suyo siempre fue la faramalla.



En comunicación, por ejemplo, cada que un caso se hacía mediático, se apresuraba a manifestar que “la UIF a su cargo ya había abierto un expediente”. Como la memoria es corta, poco y nada sucedía después, pero por lo pronto se autoasignaba así palomitas.



Un dato lo retrata bien: durante su gestión, descongeló más de 15 mil millones de pesos; en contraparte, apenas congeló 6 mil millones, la mitad de ellos de la UAEH por cuentas completamente lícitas -a diferencia de las cuentas personales de Gerardo Sosa, que por esas sí que hay lavado de dinero-.