Córdoba, Ver - Se conmemoro el Día Mundial del Síndrome de Down, las autoridades de salud del Ayuntamiento de Córdoba, invito a la población a sumarse a la tarea de concientización, una forma es el uso de calcetines de colores disparejos, porque tienen una forma parecida al de los cromosomas.



El uso de esta prenda en mujeres y hombres, es para generar curiosidad y a partir de ello, se propicie la conversación y se haga conciencia sobre la inclusión, pues se trata de personas que aún en estas fechas sufren de discriminación.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el día 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down; es un trastorno genético en una persona al contar con 47 cromosomas (usualmente son 46), se presenta una copia extra en el cromosoma 21, lo cual genera que cambie la forma en que se desarrolla el cerebro y cuerpo del bebé.



La información es una de las formas de combatir la discriminación, apoyar la inclusión y generar un cambio en la sociedad, es por ello que, desde las autoridades municipales de salud, se promueve estas acciones que a nivel mundial forman parte de las estrategias en pro de las personas con Síndrome de Down.