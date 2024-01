Se alistan más de cien comparsas para carnaval de Chimalhuacán 2024

Como parte de sus políticas, programas y acciones para promover la cultura, el turismo y la economía del Municipio, la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez entregó por segundo año consecutivo y a nombre del H. Ayuntamiento, apoyos económicos a cerca de 150 grupos de comparsas y andancias que participarán en el "Carnaval de Chimalhuacán 2024 Vive en ti! ¡Ujajay!"



La festividad iniciará a las 16 horas del 4 de febrero con el magno desfile de aproximadamente 8 kilómetros, desde el Quiosco de San Agustín Atlapulco hasta el Jardín Ignacio Zaragoza –frente al Palacio Municipal–, en lo que es el baile folclórico mexicano más grande en cuanto a número de participantes en un mismo lugar.



La Alcaldesa Flores Jiménez informó que, debido a esta característica y al potencial económico, social y cultural del Carnaval –el cual concluirá el 30 de abril–, las diversas áreas de la administración pública local y representantes de los propios grupos de comparsas y andancias garantizarán la seguridad de todas y todos los asistentes.



En su discurso con motivo de esta entrega en el Museo Chimaltonalli, agradeció las propuestas, aportaciones y sugerencias de dichos grupos, así como la colaboración de los gobiernos Federal, Mexiquense y de la Ciudad de México en materia de difusión, todo lo cual hará de esta festividad un gran éxito.



Invitó a vecinos y visitantes a disfrutar la gran celebración, pues además de ser una opción de sano esparcimiento, promueve la economía local en beneficio de todas las familias de la región y, por sus características, merece considerarse como patrimonio cultural de todas y todos los mexiquenses y mexicanos.



’Éste no es cualquier carnaval. Son tres meses de duración e invitamos a que se conozca como parte de las tradiciones y culturas nacionales. Por eso estamos muy agradecidos con la difusión que le darán otras instancias de gobierno, incluso municipales, porque con eso ya hacen propia esta fiesta que antes casi no se conocía, en general, simplemente porque no se le daba oportunidad’, expresó.



Ante los representantes de los grupos participantes, la Presidenta Municipal refirió que por eso desde el año pasado acudió al Congreso del Estado para solicitar su apoyo, el cual agradeció, y en éste recibirá el de los Gobiernos del Estado, el Federal y el de la Ciudad de México para darle mayor publicidad.



Anunció que, en virtud de ello y en coordinación con las Secretarías de Cultura y Turismo del Estado de México, el 27 y 28 se montará una exposición con lo más representativo de Chimalhuacán en el Centro Cultura Mexiquense de Texcoco, donde al siguiente día además se ofrecerá una conferencia de prensa.



’Agradezco sus participaciones y su asistencia para recibir este pequeño, pero significativo apoyo’, dijo a los asistentes, a quienes informó que, además de los 5 millones de pesos de inversión en apoyo a sus organizaciones, se canalizan otros recursos para mejorar la imagen del municipio para esta magna fiesta.



’El tema es que cada vez mejoremos nuestro carnaval; deseo que sea todo un éxito para todos quienes damos la cara para que así sea’, manifestó la Presidenta Flores Jiménez al desear éxito a todos, en particular a charros y charras que lucirán –al ritmo de pasos dobles y otros– vistosos trajes hechos por artesanas y artesanos chimalhuaquenses.



Además de integrantes del H. Ayuntamiento y del Gabinete de Gobierno, participaron en este encuentro el Director de Cultura, Mario Miguel López, y el Secretario Técnico de Gabinete, Mauricio Rodríguez.