Tultepec, Estado de México, Ante militantes de Morena mexiquenses, Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, aseveró que la 4T es un movimiento social que con ayuda del pueblo ha logrado mejorar las condiciones de vida de mexicanos y mexicanas; sin embargo destacó que aún hay trabajo por hacer para resarcir los daños hechos en el pasado.



*‘’Hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando porque nosotros luchamos por el bienestar, por la democracia, por las libertades, que no vengan a decir Zedillo y Calderón que está en riesgo la democracia, ellos pusieron en riesgo la democracia, nosotros con nuestro movimiento y el pueblo de México defendemos la democracia en nuestro país.



Que siga habiendo transformación en México, ese es el clamor popular’’*, puntualizó.



En su mensaje, Claudia Sheinbaum, hizo un breve resumen de las consecuencias que dejó el neoliberalismo en México en manos de personajes como Ernesto Zedillo o Felipe Calderón, quienes incrementaron las desigualdades entre la población, las cuales han logrado disminuir con programas sociales como la pensión para adultos mayores o ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’, los cuales han sido posibles gracias al movimiento de Transformación.



*‘’Se acabó la corrupción en nuestro país, esa corrupción de arriba que tanto daño nos hacía y hoy hay recursos para destinarlos al pueblo de México’’*, subrayó.



Al respecto, destacó que sólo fortaleciendo la Cuarta Transformación será posible garantizar que los mexicanos y mexicanas puedan tener acceso a los derechos universales, lo que calificó como uno de los grandes objetivos de la 4T.



*‘’Vamos a seguir consolidando los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación pública, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, algo que es muy pedido en el Estado de México el acceso a un transporte público digno’’*, comentó.



Por su parte, Mario Delgado, aprovechó para agradecer a la militancia de Morena por apoyar durante los tres años que lleva frente al Movimiento de Regeneración Nacional, pues destacó que, es gracias al pueblo que la 4T toma cada vez más fuerza, así que reiteró el llamado a seguir sumando voluntades a favor de la Cuarta Transformación.



*’La doctora Claudia Sheinbaum dijo que es momento de convocar a toda la ciudadanía, a hombres y mujeres libres de buena voluntad que quieren a su país y que siga este proceso histórico; mujeres, hombres, empresarios chicos, grandes, artesanos, trabajadores de la pirotecnia, amas de casa, maestros, maestras, arquitectos, deportistas, artistas, todos’*, comentó.



Asimismo, el coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales y civiles, Gerardo Fernández Noroña, aseveró que solo el pueblo de México puede dar muestra de lo que es la democracia y no ex presidentes como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón que hoy buscan que los privilegios regresen al poder.



*‘’Quieren enseñarle al pueblo de México lo que es la democracia, esto es la democracia, la participación del pueblo, la participación de la gente (...) Nuestro pueblo es mucho pueblo’’*, concluyó.