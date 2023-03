Se van Lorenzo y Jacobo del INE, pero dejan irregularidades por 23 mil millones

La salida de Lorenzo Córdova y Jacobo Edmundo así como de ocho funcionarios de un alto cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado al descubierto una serie de irregularidades financieras por un monto de 23 mil millones de pesos.



Las recientes renuncias, presentadas al aún Consejero presidente Lorenzo Córdova y que tendrán efecto entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2023, dejarían en libertad la nueva presidencia del INE, desapareciendo antes de que inicien las auditorías que llevarán a cabo con la nueva presidencia del Instituto, razón por la cual todos ellos se habían amparado contra el decreto de austeridad que obliga, al igual que la Constitución Mexicana, a que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.



Los funcionarios que renunciaron son: Ana Laura Martínez de Lara, directora ejecutiva de Administración; Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización; Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico; Daniela Casar García, directora del Secretariado; Cecilia del Carmen Azuara Arai, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Laura Liselotte Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de Comunicación Social.



Según el INE, la Junta General Ejecutiva Ampliada desaparece por el decreto de reforma electoral publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, aclaró que la integran la o el titular de la Secretaría Ejecutiva y 16 funcionarios públicos. Esos integrantes son propuestos por el consejero presidente y deben ser votados por mayoría calificada de ocho votos; y es la Presidencia del Consejo General la que encabeza la Junta.



Ante esto, Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), expresó en una entrevista para El Heraldo que la renuncia de Jacobo a la Secretaría Ejecutiva habría sido una decisión entendible debido a que quienes ocuparán los cargos serán personas que tendrán vínculo con el actual gobierno federal por lo que Edmundo no pretende formar parte de una administración que desconoce cómo se va a conducir.



"Es claro que de esas cinco personas que puedan ser presidentas del INE, tres o cuatro de ellas tienes un vínculo familiar, político o laboral con el régimen", dijo.



El pasado martes el contralor del INE, Jesús George Zamora, se reunió con diputados de diversas bancadas en el recinto legislativo de San Lázaro para denunciar irregularidades en los fideicomisos del órgano electoral de hasta 23 mil millones de pesos, ante lo cual adelantó que harán las investigaciones necesarias para afincar responsabilidades.



Al término de su participación, donde expuso los ingresos y egresos que ha tenido el INE durante el periodo de fiscalización, Jesús George Zamora presentó los "remanentes presupuestales" observados, dejando en claro que el órgano de control no creó tales datos, sino que les fueron otorgadas por cada una de las áreas sustantivas del órgano electoral.



De acuerdo con los datos presentados por George Zamora, el INE anunció que hay opacidad en los fideicomisos, mismos que representan hasta 23 mil millones de pesos. Asimismo, acusó que no le dejan contratar personal del servicio profesional de carrera para ahondar en las pesquisas.



El funcionario anunció que el órgano interno de control del INE entrará en una etapa de investigación para sancionar los posibles casos de corrupción; en los casos graves, promoverá juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



Según George Zamora, entre 2014 y 2022, el INE ha recibido un presupuesto de 139 mil millones de pesos y ha tenido remanentes presupuestales por 8 mil 157 millones, lo que da un promedio de 6 por ciento durante todos los años. Parte de estos montos se han destinado a los fideicomisos, como el de infraestructura y módulos de atención ciudadana.



Explicó que de los remanentes presupuestales que posee el INE, al menos 2 mil 700 millones de pesos se han reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe).



"El Instituto Nacional Electoral siempre tiene remanentes, siempre tiene sobrantes, esto se interpreta que aún hay áreas de oportunidad para hacer una planeación adecuada y rigurosa", anunció George Zamora.



Afirmó que uno de los objetivos de presentar estas presuntas irregularidades es que el Consejo General del INE modifique sus lineamientos, aparte que el poder Legislativo haga las modificaciones necesarias al funcionamiento del órgano electoral, de acuerdo con lo dicho por el contralor.Con información de CONTRALÍNEA | RADIOFÓRMULA | EL HERALDO