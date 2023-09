Se tambalea rector de la UAEH: ordenó a CEUEH, académicos y administrativos, agredir manifestantes

Sangre en escalinatas y pasillos del emblemático edificio de Abasolo, ambulancias para atender heridos (entre ellos menores de edad y una madre de familia que cerca estuvo de perder un ojo), gas pimienta y la escultura cercenada de la garza de la fuente del edificio central, fueron parte de las tomas captadas por videos que circulan en redes sociales en donde se aprecia que el Consejo Estudiantil, académicos y administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), actuaron organizados y en sincronía como grupo de choque para reprimir y lastimar a manifestantes pertenecientes a su propia comunidad universitaria.



Y el único con autoridad para ordenar una represión sistemática de tal magnitud, impune porque nadie ha hablado de sanciones para los agresores, es el rector Octavio Castillo Acosta, quien lleva semanas escondiéndose de los medios y de la propia comunidad estudiantil, atrincherándose en el cuartel de Gerardo Sosa Castelán ubicado en Valle de los Caídos del lujoso fraccionamiento Valle de San Javier, del cual el titiritero de la UAEH no puede poner un pie fuera derivado de que le fue dictada prisión preventiva como medida cautelar ante las investigaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado que pesan en su contra. Por eso es que convirtió su vivienda en oficinas desde las cuales decidir los destinos del alma mater hidalguense.



Dada la autonomía en la que se escuda la UAEH para continuar con actos que caracterizaron al grupo porril que tiene controlada la institución desde hace décadas, el gobernador estaría impedido para actuar directamente para resolver el conflicto, no así el Congreso del Estado de Hidalgo, cuyo colegiado podría cambiar la Ley Orgánica de los universitarios para, entre otras cosas, devolver la paridad al Consejo Universitario y reglamentar que la directriz de cada instituto y campus pase por la aprobación de su comunidad, pues las últimas elecciones de directivos por dedazo, vía candidaturas únicas, mermaron la gobernabilidad garza.

El antecedente Ante la designación de María Teresa Paulin Ríos como directora del Instituto de Artes (IdA), la comunidad estudiantil protestó, toda vez que se le acusa de maltrato a los alumnos y de haber encubierto agresiones sexuales en contra de estudiantes. Aunado a ello, mediante engaños les hizo firmar hojas para avalar su candidatura sin mencionarles que estas fungirían como “votos” a su favor ante el Consejo Universitario. Ante la falta de diálogo para resarcir el proceso, los futuros artistas, integrantes del instituto más pequeño de la institución, llamaron a paro hasta resolver sus demandas, la primera de las cuales era la destitución de la directiva. En respuesta sufrieron amenazas por parte del profesorado, agresiones físicas por parte del Consejo Estudiantil e incluso el corte de servicios para presionar su salida de las instalaciones que en ese momento mantenían en su poder. Tanto la recién nombrada directora como el también novel rector hicieron oídos sordos ante los reclamos y comenzaron a aplazar las mesas de diálogo, pues enviaron emisarios sin poder de decisión alguno. Teresa Paulin incluso levantó falsos en contra de los estudiantes. Aprovechando su vocación artística, sus manifestaciones se caracterizaron por ser llamativas aunque siempre pacíficas pese a haber sido agredidos de muchas formas, incluidas las violentas. Lejos de resolver el conflicto, las autoridades apostaron por el descrédito, la presión y el desgaste, cambiando sus aulas al edificio emblemático de Abasolo. Tanto Teresa Paulin como Octavio Castillo se escondían tanto de la comunidad estudiantil como de los medios de comunicación para vitar hablar sobre el tema, especialmente cuando decenas de videos evidenciaron que el Consejo Estudiantil encabezado por José Esteban Rodríguez Ávila no sólo fungía como “escolta” de la directora para no ser increpada, sino que habían sido responsables al menos de dos agresiones físicas hacia los manifestantes.

La impunidad



*El pacto para no sancionar



La manifestación es un derecho constitucional y mientras no sea violenta, debe respectarse; por ese lado, los estudiantes disidentes no han cometido ningún delito.



Las autoridades en cambio, actuaron con alevosía y ventaja, usaron objetos especialmente peligrosos para la salud mental y física, aunado a que entre los jóvenes lesionados, se encontraban menores de edad.



Pese a las decenas de videos que circulan involucrando a personal académico y al administrativo especialmente, además de los alumnos del Consejo Estudiantil, ninguno de los comunicados de la UAEH ha condenado los actos ni ha dado la más ligera muestra de que habrá justicia para los afectados.



A lo más, han vertido comunicados escuetos que hablan sobre el secuestro de un autobús -que se dejó en perfectas condiciones-, la condena por la toma de las instalaciones y su supuesta apertura al diálogo.



Tal vez no exista mejor prueba de que todas las agresiones, que fueron alevosas, organizadas y sincronizadas, fueron ordenadas por el mismo rector, que hoy todos los agresores están impunes y sin la mínima intención de ser investigados.



*El Congreso, con las manos atadas



El pretexto para realizar elecciones a modo en cada directivo de la UAEH que además perpetua el dominio de la Sosa Nostra en la institución es su Ley Orgánica modificada en 2015 bajo el mandato del exgobernador José Francisco Olvera Ruiz, quien también fue señalado por actos porriles cuando estuvo dentro de la misma institución.



Allí se le otorgó una autonomía cuasi anticonstitucional por el hecho de dejar a ellos mismos incluso la interpretación de las mismas leyes.



La respuesta entonces es que así como ocurrió un cambio en la sociedad que obligó a desterrar al PRI del Poder Ejecutivo de Hidalgo, esa misma inercia sería suficiente para reglamentar su actual legislación.



El problema es que el actual presidente rotativo de la Junta de Gobierno también pertenece al Grupo Universidad y/o Sosa Nostra, es decir, al grupo porril que se adueñó de la institución en los 80s, figura que recae en Osiris Leines Medécigo, otro incondicional a Sosa Castelán.